Detuvieron a varios trapitos en el centro de La Plata: insultaban a los conductores "que no colaboraban"
Detuvieron a varios trapitos en el centro de La Plata: insultaban a los conductores "que no colaboraban"
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
El fenómeno natural que sorprendió al Gran La Plata: una masiva migración de libélulas
EN FOTOS | La Plata celebró la Fiesta del Tomate, sabor y tradición de un producto clásico local
VIDEO.- Las caravanas de motos en La Plata y otra madrugada "sin poder pegar un ojo para dormir"
VIDEO.- Entraron a robar, actuaron en tres minutos y huyeron con electrodomésticos en La Plata
Rolling Stones en La Plata: a 10 años de un show inolvidable en el Estadio Único
Se robaron una alcantarilla en La Plata y una jubilada terminó herida al caer en el pozo
VIDEO.- Burlando sorprendió en La Plata a bordo de un Tesla Cybertruck
VIDEO.- Ciro Messi festejó un gol como Cetré y causó furor en los hinchas del Pincha
Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
Milei encabeza el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo
La piloto Jenny Dillon vuelve a representar a La Plata en el evento aeronáutico más importante del país
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Atención usuarios, el Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
La fiscalía impulsa nuevas pruebas por los fondos de la AFA en el exterior y una mansión en Pilar
En plena crisis en la AFA, Tapia viajó al Super Bowl y se mostró con figuras internacionales
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Reforma laboral: crecen las objeciones sindicales y empresarias a días del debate en el Senado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Picón
jpicon@eldia.com
Escuchar esta nota
Si la resolución de la pelea por la conducción del PJ bonaerense ameritara asimilarla a una metáfora boxística, podría decirse que Axel Kicillof terminó ganando por puntos. El Gobernador pudo haber elegido dar la batalla final que algunos dirigentes de su espacio le vienen reclamando desde hace tiempo, pero optó por un acuerdo con La Cámpora que lo mostró por un lado victorioso y por el otro asociado una vez más al kirchnerismo.
Kicillof será el próximo presidente del partido en reemplazo de Máximo Kirchner y logró avanzar sobre la estructura peronista provincial que estaba fuera de sus dominios. Consiguió incluso imponer a la matancera Verónica Magario como vicepresidenta pese al rechazo camporista. Cerca del mandatario se celebró la captura de esa colina hasta ahora controlada por el universo K, como un paso más tendiente a consolidar sus pretensiones nacionales.
El desenlace dejó en ciertos dirigentes un sabor agridulce. Algunos intendentes que reportan al Movimiento Derecho al Futuro lamentaban, paradójicamente, ese final incruento. Son kicillofistas que leían, en el devenir de las negociaciones, que La Cámpora estaba cediendo en medio de una debilidad política manifiesta. Esa impresión se robusteció cuando comenzó a trascender que la propia Cristina Kirchner había bajado la directiva de no ir a la interna con Kicillof y buscar la unidad aunque implicara dejar de conducir el partido. “Era el momento de buscar el nocaut”, decían.
Esa sensación de pesadez se robusteció cuando conocieron que Máximo Kirchner será presidente del Congreso partidario, un organismo de fuerte peso político en la vida interna peronista. “Hubiéramos preferido otro nombre”, reconocen en la Gobernación.
Pero parece claro a esta altura de las discusiones en el peronismo que el Gobernador, por distintas razones, busca construir su candidatura desde un lugar no tradicional. En 2005, el kirchnerismo se deshizo de la sombra que le proyectaba Eduardo Duhalde derrotándolo abrumadoramente en aquellos comicios de medio término. Sergio Massa, en 2013, armó su propia lista en busca de independizarse de Cristina Kirchner. Las condiciones se impusieron, siempre, por el imperio de los votos. Kicillof prefiere transitar por otro camino.
El documento final que alumbró como broche del acuerdo incluye algunos puntos reveladores de hasta dónde debió ceder cada uno en busca de la unidad. En uno de los párrafos, aunque sin hacer alusión directa al tema, se pondera el resultado favorable que obtuvo el peronismo en los comicios de septiembre. Es, obviamente, un respaldo a aquella controvertida decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones pese a la resistencia kirchnerismo. El Instituto Patria mandó a incluir críticas explícitas a la condena que afronta Cristina Kirchner. El documento pasó por el filtro de ambos campamentos antes de que se hiciera público.
Sobre ese equilibrio inestable en el que se construyó el acuerdo por el PJ bonaerense, la proyección nacional del Gobernador recibió no obstante, un envión. Ser jefe del partido supone un empoderamiento y una plataforma desde donde robustecer su proyecto nacional. Aparece una cuestión adicional: el kirchnerismo duro, por ahora sin una alternativa que ofrecer, dejaría correr a Kicillof y sus pretensiones por llegar a la Casa Rosada.
LE PUEDE INTERESAR
El ataque de una patota narcocriminal en un juzgado bonaerense
No se trata de un gesto amistoso ni una tregua tácita. La Cámpora, en rigor, apunta a juntar pertrechos para otra pelea: la Gobernación. Ese parece ser el objetivo sobre el que empezará a trabajar el kirchnerismo sin que en la coyuntura logre exhibir algún nombre de peso para liderar esa batalla.
Esa es otra de las disputas que se vienen entre dos sectores que conviven en un clima de ruptura y desconfianza. El núcleo de dirigentes kicillofista busca ser heredero de la sucesión de su jefe. Algunos de ellos ya no ocultan ese deseo. Un choque de planetas asegurado.
En poco más de dos semanas se develará otra incógnita: si el acuerdo entre Kicillof y el kirchnerismo aplica solo al PJ o se expande hacia otros escenarios de confrontación. Hay una durísima disputa abierta en el Senado entre la vicegobernadora Magario y La Cámpora por el control de espacios de poder que sigue sin saldarse.
Es una pelea política e institucional que, una vez más, pone de un lado a Kicillof y del otro al kirchnerismo. Una de otras tantas en curso o por llegar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí