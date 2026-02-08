La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

Tras el largo proceso electoral del año pasado, que renovó las representaciones de profesores, estudiantes, graduados y no docentes en los consejos directivos de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el próximo mes será el turno de elegir a los decanos. Se trata del penúltimo capítulo de un calendario que culminará en abril, cuando todos los claustros se reúnan en la Asamblea Universitaria que definirá al próximo presidente de la UNLP.

El único candidato para suceder a Martín López Armengol en el Rectorado es el arquitecto Fernando Tauber, quien ya presidió la Universidad en los períodos 2010-2014 y 2018-2022 y que, entre mandato y mandato, ocupó la vicepresidencia. En cada una de esas etapas fue electo con el respaldo de la mayoría de los claustros y de prácticamente todos los sectores políticos que conforman la UNLP, desde el reformismo hasta las distintas expresiones del peronismo y la izquierda. Todo indica que la situación se repetirá este año.

Antes de esa instancia, los consejos directivos de cada facultad -integrados por 16 miembros- deberán completar la única banca pendiente: la de decano o decana, quien preside ese órgano de gobierno académico.

De cara a esa definición, el panorama general muestra reelecciones, continuidad en las gestiones actuales y sucesiones internas ordenadas. La excepción, a todas luces, es la Facultad de Ciencias Médicas.

Un caso aparte

Si hay una facultad de peso en la UNLP, esa es Ciencias Médicas. Allí, las proyecciones previas indican que, por primera vez en la historia de esa unidad académica, el peronismo podría quedarse con el decanato. El principal candidato es el doctor Gustavo Marín, especialista en Clínica Médica, Farmacología y Gestión Pública; profesor titular de Salud Comunitaria en la UNLP e investigador principal del Conicet.

Este espacio —que ya anticipó su respaldo a la candidatura de Tauber a la presidencia de la UNLP— propone como vicedecana a la doctora Irene Ennis, actual directora de la carrera de Medicina; profesora titular de Fisiología; especialista en Clínica Médica, Biología Molecular y Fisiología Cardíaca, e investigadora independiente del Conicet.

El actual decano, Juan Ángel Basualdo Farjat, no puede reelegir, ya que completa dos mandatos consecutivos desde 2018, cuando, mediante una alianza heterogénea, rompió con la histórica hegemonía de la agrupación de profesores Hoja de Roble.

Para este nuevo período, la gestión en curso había propuesto a la vicedecana Mónica Ferreras como cabeza de lista, pero esa posibilidad se diluyó cuando el espacio que acompaña a Marín obtuvo la mayoría en las elecciones de profesores, graduados y estudiantes, en este último caso a través del sector de la Juventud Universitaria Peronista que lidera el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo “Nano” Cara.

Con el apoyo de esos claustros, el peronismo reuniría alrededor de una docena de votos —más que suficientes, ya que se requieren nueve— para proponer decano y, además, contaría con el aval de una parte del radicalismo, del Colegio de Médicos, la Agremiación Médica Platense, el Ministerio de Salud bonaerense y los municipios del Gran La Plata.

Desafío académico

Si la fórmula Marín-Ennis se impone, la nueva gestión asumirá con el desafío de ordenar el ingreso y mejorar el número de graduados en una facultad donde, tras la implementación del denominado “plan Tauber” -que eliminó el examen de ingreso a fines de 2015- se inscriben entre 7.000 y 8.000 estudiantes por año, pero egresan apenas unos 600.

Según las últimas estadísticas de la UNLP, esta cifra representa aproximadamente la mitad de la tasa de graduación registrada hace más de una década, cuando aún existía el examen eliminatorio. La preocupación se centra especialmente en el alto nivel de deserción a partir del tercer año. “Entran 8.000 y terminan los mismos 500 de siempre”, reconocen en los pasillos de 60 y 120.

Entre las propuestas que circulan para enfrentar esta situación figura la modificación del plan de estudios y la ampliación de la oferta académica, sumando más tecnicaturas o carreras de corta duración como complemento a la formación médica tradicional. A más largo plazo, también se ha mencionado la posibilidad de implementar un Ciclo Común Básico (CBC), similar al de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que funcionaría como primer año de la carrera y ayudaría a reducir el desgranamiento temprano. De todos modos, se trata de una iniciativa que antes debe ser debatida en profundidad.

Dónde podría haber disputa

Más allá de Medicina, una facultad en la que podría haber competencia es Agrarias. Allí, en las elecciones de profesores se reeditó la histórica rivalidad entre la lista del oficialismo, encabezada por el actual vicedecano Gabriel Keil, y la oposición nucleada en Convergencia, con terminales en sectores referenciados con el exdecano Guillermo Hang.

El actual decano, Ricardo Andreau, no puede reelegir y la gestión propone a Keil, quien tendría asegurados entre 11 y 12 votos, suficientes para imponerse, con Andreau como candidato a vicedecano. La oposición, en tanto, mantiene a Esteban Abbona como candidato a decano y a Corina Graciano como vicedecana.

El escenario es más ajustado en Naturales. El decano Eduardo Kruse necesita una mayoría calificada de 11 votos para reelegir. Hasta ahora, el oficialismo cosecharía 10 adhesiones, mientras que dos votos de graduados permanecen en duda.

Continuidades y alternancias

En el resto de las facultades, los resultados del año pasado consolidaron a los oficialismos. En muchas hubo listas únicas o hegemonías claras en el claustro de profesores, a lo que se sumó el control del sector no docente y de los jefes de trabajos prácticos, junto con desempeños sólidos en el plano estudiantil. Esa combinación allana el camino para reelecciones o sucesiones internas sin sobresaltos.

En seis unidades académicas, las continuidades están prácticamente aseguradas: Periodismo (con Ayelén Sidun como decana y Leandro Quiroga como vice), Ingeniería (Marcos Actis —quien irá por su cuarto mandato no consecutivo y además preside la fundación de la facultad— y Patricia Arnera), Informática (Marcelo Naiouf), Psicología (María Cristina Piro y Andrea Mirc), Arquitectura (Gustavo Páez) y el Observatorio (Amalia Meza). En ninguna de ellas se prevé competencia para la conducción actual.

Tampoco en Económicas, donde se perfila el regreso al decanato del actual presidente de la UNLP, Martín López Armengol, junto a Marina Gómez Scavino como vicedecana, en reemplazo de Eduardo De Giusti. En Derecho, la única candidata es la actual secretaria académica, Valeria Moreno, quien iría acompañada por con la secretaria de Ciencia y Técnica, Carola Bianco.

En Veterinarias, la postulante es la actual vicedecana Sara Williams, aunque aún resta conocer con quién compartirá la fórmula. En Artes, el único candidato es el vicedecano Juan Pablo Fernández, mientras que el actual decano, Daniel Belinche, pasaría a ocupar la Secretaría de Posgrado.

También se esperan alternancias ordenadas en Exactas, donde se dará un enroque entre el decano Mauricio Erben y la vicedecana Silvana Stewart; en Trabajo Social, con José Selsio como candidato a decano y Alejandra Wagner como vicedecana; y en Humanidades, donde Ana Julia Ramírez no puede reelegir y el oficialismo impulsa a Hernán Sorgentini, acompañado por Martín Legarralde.

En Odontología, finalmente, Gabriel Lazo concluye su segundo mandato y aún no está definido quién lo sucederá, aunque no se avizoran disputas ni cambios de rumbo en la gestión.

Se ordena el tablero 2026

Planteado así, el escenario político en la UNLP anticipa que, salvo algún movimiento de último momento, solo Medicina se encamina hacia un cambio de gestión. No obstante, como el resto del sistema universitario platense, la fórmula que allí se candidatea ya adelantó su apoyo a Tauber en la Asamblea Universitaria prevista para el 11 de abril.

El actual vicepresidente académico del Rectorado -descuentan en 7 y 48- contaría con el respaldo unánime de todas las facultades: desde las identificadas con el kirchnerismo o el peronismo (Medicina, Periodismo, Artes, Exactas y Trabajo Social) y el reformismo, presente en Derecho, Económicas, Arquitectura y Veterinarias. Hasta aquellas que se autoperciben independientes: Humanidades, Ingeniería, Agrarias, Observatorio, Naturales, Informática, Odontología y Psicología.

Con la definición de los decanos, la UNLP no solo se encamina a cerrar el ciclo electoral iniciado el año pasado, sino que también comienza a reordenarse el tablero de un año clave, en el que se pone en juego nada menos que la conducción de la universidad y la continuidad de un proyecto que gobierna la institución desde hace ya tres décadas.

*Resta conocer el nombre del vicedecano o vicedecana.

Esta nota fue elaborada a partir de datos suministrados por la UNLP, decanos y candidatos.

