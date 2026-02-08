Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Convirtió el acto en un mensaje político y habló de una reparación histórica. Defendió el rol militar en la identidad nacional
El presidente Javier Milei encabezó en Santa Fe el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y convirtió la ceremonia en una defensa enfática del traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. Desde el Campo de la Gloria, definió la medida como “un acto de justicia histórica” y sostuvo que la pieza es “el símbolo material más poderoso de la Nación argentina”.
Ante los Granaderos formados y una multitud que colmó las gradas, el mandatario afirmó que el sable no es una pieza neutral de museo sino una “reliquia sagrada” asociada al proyecto independentista. En ese marco, señaló que devolverlo a la custodia del Regimiento restituye un vínculo directo con la tradición sanmartiniana.
Milei repasó además la historia del arma, recordó que fue donada al Estado nacional a fines del siglo XIX y mencionó que, al momento de esa donación, el cuerpo de Granaderos aún no había sido recreado tras su disolución en el siglo XIX.
Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dedicado a los robos del sable en la década del 60. El Presidente afirmó que la pieza fue sustraída “dos veces por la Juventud Peronista” y calificó esos hechos como “actos de terrorismo contra el patrimonio nacional”.
A partir de ese repaso histórico, Milei profundizó su crítica al kirchnerismo. Señaló que los sectores que cuestionan el traslado “ponen el grito en el cielo” frente a lo que, a su entender, es una reparación histórica. “Nos dicen cipayos, pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas, dejándonos indefensos”, lanzó.
También acusó a gobiernos anteriores de haber “exprimido al interior productivo durante décadas para subsidiar al Gran Buenos Aires”, en un mensaje que combinó historia, economía y confrontación política en medio de una ceremonia patriótica.
LE PUEDE INTERESAR
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
LE PUEDE INTERESAR
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
El mandatario remarcó que el sable permanecerá expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos, en el barrio porteño de Palermo, y aseguró que todos los argentinos podrán visitarlo.
El traslado del sable estuvo rodeado de controversias en la última semana. La decisión presidencial dejó sin efecto un decreto de 2015 que había dispuesto su permanencia en el Museo Histórico Nacional. Sectores de la oposición cuestionaron la medida y se presentó una acción judicial de herederos vinculados a antiguos donantes para frenar el cambio, aunque la Justicia desestimó ese planteo.
Milei restó importancia a esas objeciones durante su discurso y deslizó que “nunca falta la crítica infundada” cuando se toman decisiones de este tipo.
El sable fue trasladado desde el Museo Histórico Nacional hasta San Lorenzo en helicóptero y recibido por los Granaderos, en una escena cargada de simbolismo que concentró la atención pública.
El acto incluyó la tradicional recreación del combate del 3 de febrero de 1813, cuando las tropas independentistas comandadas por San Martín sorprendieron a las fuerzas realistas. La representación de la carga de caballería de los Granaderos fue uno de los momentos más celebrados por las familias que se acercaron al predio.
Vecinos de la zona destacaron el fuerte arraigo cultural de la conmemoración, que cada año convoca a miles de personas. Comerciantes y residentes señalaron que la figura de los Granaderos y la memoria del combate forman parte de la identidad local.
Sobre el final de la ceremonia, Milei recibió el sable y lo entregó formalmente a los Granaderos, nuevos custodios de la reliquia. Luego se realizó un desfile cívico-militar con participación de fuerzas armadas, escuelas e instituciones intermedias.
La llegada del Presidente estuvo atravesada por un clima político tenso con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. En los días previos se registraron cruces entre funcionarios nacionales y la administración provincial por cuestiones económicas, en especial por la gestión de deuda en dólares de la provincia.
Milei y el momento de la entrega del sable a los granaderos
Granaderos recrean la batalla de San Lorenzo / ap
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí