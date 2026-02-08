Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo

Milei y el momento de la entrega del sable a los granaderos

El presidente Javier Milei encabezó en Santa Fe el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y convirtió la ceremonia en una defensa enfática del traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. Desde el Campo de la Gloria, definió la medida como “un acto de justicia histórica” y sostuvo que la pieza es “el símbolo material más poderoso de la Nación argentina”.

Ante los Granaderos formados y una multitud que colmó las gradas, el mandatario afirmó que el sable no es una pieza neutral de museo sino una “reliquia sagrada” asociada al proyecto independentista. En ese marco, señaló que devolverlo a la custodia del Regimiento restituye un vínculo directo con la tradición sanmartiniana.

Milei repasó además la historia del arma, recordó que fue donada al Estado nacional a fines del siglo XIX y mencionó que, al momento de esa donación, el cuerpo de Granaderos aún no había sido recreado tras su disolución en el siglo XIX.

Recuerdo de los robos y confrontación política

Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dedicado a los robos del sable en la década del 60. El Presidente afirmó que la pieza fue sustraída “dos veces por la Juventud Peronista” y calificó esos hechos como “actos de terrorismo contra el patrimonio nacional”.

A partir de ese repaso histórico, Milei profundizó su crítica al kirchnerismo. Señaló que los sectores que cuestionan el traslado “ponen el grito en el cielo” frente a lo que, a su entender, es una reparación histórica. “Nos dicen cipayos, pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas, dejándonos indefensos”, lanzó.

También acusó a gobiernos anteriores de haber “exprimido al interior productivo durante décadas para subsidiar al Gran Buenos Aires”, en un mensaje que combinó historia, economía y confrontación política en medio de una ceremonia patriótica.

El mandatario remarcó que el sable permanecerá expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos, en el barrio porteño de Palermo, y aseguró que todos los argentinos podrán visitarlo.

Polémica por el traslado

El traslado del sable estuvo rodeado de controversias en la última semana. La decisión presidencial dejó sin efecto un decreto de 2015 que había dispuesto su permanencia en el Museo Histórico Nacional. Sectores de la oposición cuestionaron la medida y se presentó una acción judicial de herederos vinculados a antiguos donantes para frenar el cambio, aunque la Justicia desestimó ese planteo.

Milei restó importancia a esas objeciones durante su discurso y deslizó que “nunca falta la crítica infundada” cuando se toman decisiones de este tipo.

El sable fue trasladado desde el Museo Histórico Nacional hasta San Lorenzo en helicóptero y recibido por los Granaderos, en una escena cargada de simbolismo que concentró la atención pública.

Recreación histórica

El acto incluyó la tradicional recreación del combate del 3 de febrero de 1813, cuando las tropas independentistas comandadas por San Martín sorprendieron a las fuerzas realistas. La representación de la carga de caballería de los Granaderos fue uno de los momentos más celebrados por las familias que se acercaron al predio.

Vecinos de la zona destacaron el fuerte arraigo cultural de la conmemoración, que cada año convoca a miles de personas. Comerciantes y residentes señalaron que la figura de los Granaderos y la memoria del combate forman parte de la identidad local.

Sobre el final de la ceremonia, Milei recibió el sable y lo entregó formalmente a los Granaderos, nuevos custodios de la reliquia. Luego se realizó un desfile cívico-militar con participación de fuerzas armadas, escuelas e instituciones intermedias.