El peronismo bonaerense emitió un documento para anunciar el acuerdo entre el sector de Axel Kicillof y el kirchnerismo. Y en medio de duras críticas a las políticas del presidente Javier Milei, reivindicó el desdoblamiento electoral dispuesto por el gobernador. “En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”, indicó.

“Esa victoria no fue solo electoral, sino política. Mostró que hay otro camino posible, basado en la gestión, la cercanía con la gente y la defensa del trabajo, la producción y la justicia social. Hoy, esa experiencia debe proyectarse y fortalecerse”, abundó al referirse, en forma tácita, a una eventual candidatura presidencial de Kicillof.

Otro de los párrafos fuertes tiene que ver con la situación judicial de Cristina Kirchner. El PJ expresó su “repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner, enmarcada en un clima creciente de autoritarismo, persecución política y ataque sistemático a las instituciones de la democracia. El peronismo bonaerense reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la Constitución y las garantías del pueblo, y seguirá denunciando esta condena injusta como parte de una ofensiva más amplia contra el sistema democrático argentino”.

Luego, el documento apunta a la administración libertaria. Habló de “ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional” y que “nuestro pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que castiga a las mayorías, debilita al federalismo y erosiona la convivencia democrática”.

Y luego, aparece una reivindicación al gobierno de Kicillof. “La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el principal dique de contención. El gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta, y defendiendo a millones de bonaerenses del impacto del modelo de exclusión que impulsa Milei”.