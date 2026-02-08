Gritos de terror en un domicilio de Villa Elvira

El atraco fue en esta cuadra de calle 89 entre 116 bis y 117 / WEB

Bien podría decirse que la inseguridad también se “encendió” en una casa de Villa Elvira, donde a dos jubilados -un hombre y una mujer- les sustrajeron elementos de valor en medio de un dramático robo que de milagro, no terminó con heridos.

Por lo que pudo averiguar este diario de fuentes seguras, el atraco se consumó en la madrugada de ayer en 89 entre 116 bis y 117.

Se precisó, al respecto, que minutos después de las 3 ingresaron a ese domicilio dos delincuentes y que otros tres permanecieron afuera, para garantizar que sus cómplices ejecutaran su plan sin ser descubiertos.

Pero fueron los dos asaltantes que entraron a esa propiedad quienes pusieron en riesgo el éxito de su propósito, ya que, indicaron los voceros consultados, “violentaron y dañaron el portón del frente de la casa” para acceder a su interior.

Aún así, la historia terminó bien para ellos y sus secuaces.

RUIDOS Y GRITOS DE TERROR

En base al relato de uno de los voceros, la primera que se despertó por el alboroto provocado por esos sujetos fue una jubilada de 71 años.

“La señora se estremeció y vio interrumpido su sueño, por lo que intrigada se levantó de la cama. Al principio, creyó que sería alguno de sus animales. Pero cuando salió de su habitación, advirtió que la situación venía por otra cuestión”, confió.

Fue entonces que, reveló enseguida, “observó que su televisor estaba en el piso. Y para colmo, instantes después vio a un desconocido pasarle un parlante a otro individuo que lo acompañaba”.

Ante dicha escena, la jubilada “solicitó auxilio a los gritos, para alertar a su hermano, con quien vive en el mismo domicilio. Y el hombre se levantó preocupado y cuando salió de su cuarto para saber qué pasaba, los delincuentes se fueron corriendo del lugar”.

Precisó que lo hicieron llevándose “un televisor de marca Noblex de 58 pulgadas y un parlante negro, de la misma marca”. Las víctimas lamentaron, además, que la banda rompió el portón de ingreso. Pero las cámaras filmaron al grupo.