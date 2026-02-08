Dos mujeres heridas tras un violento choque

Un fuerte choque entre dos vehículos dejó como saldo dos mujeres heridas y una causa por lesiones culposas en la localidad de Ángel Etcheverry. El siniestro ocurrió este sábado en la intersección de avenida 44 y calle 264, donde por motivos que aún se investigan colisionaron una Fiat Strada gris oscuro y un Fiat Mobi gris claro.

Según informaron fuentes oficiales, personal policial del Subcomando Oeste acudió al lugar tras un alerta radial por un accidente de tránsito y constató el impacto entre ambos rodados. La camioneta presentaba daños en la parte frontal, mientras que el otro automóvil registraba golpes en el lateral izquierdo.

Como consecuencia del choque, una mujer de 46 años que viajaba como acompañante sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho, a la altura del codo. En tanto, la conductora del otro vehículo, de 22 años, manifestó dolores en la cabeza, la espalda y el cuello. El conductor restante, de 44 años, resultó ileso. Interviene la UFI N° 10.