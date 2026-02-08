Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día

Un jubilado de 78 años, llegó promediando la tarde de ayer a su vivienda ubicada a metros del edificio del Registro Provincial de las Personas y entró su camioneta al garaje. Pero lo que parecía un trámite de rutina mutó inesperadamente para él en un disgusto mayúsculo.

De acuerdo a lo que trascendió en esferas policiales, una vez que el hombre se aprestaba a cerrar el portón de ese sector de la casa, ubicada en Diagonal 79 entre 1 y 115, quedó desconcertado por una circunstancia extraña.

Un vocero cercano a la investigación en marcha, dio a conocer que “eran alrededor de las 17.30 y este jubilado notó que desde afuera le hacían fuerza. Y enseguida observó a dos tipos de aproximadamente 30 años”.

Rápidamente supo que se trataba de delincuentes, dado que, citó el informante, “uno de ellos lo amedrentó con un arma que sería una pistola y entró de prepo a la casa”.

En ese domicilio, junto a sus cómplices, demandaron a viva voz la entrega de los ahorros del damnificado, mientras le apuntaban para infundirle más miedo todavía.

LO DESVALIJARON

Apremiado por la situación y en clara desventaja ante esta banda de ladrones, la víctima se convenció que la mejor salida era acatar lo que le estaban ordenando.

“El jubilado fue con los asaltantes hasta su habitación de la planta alta, donde en medio de las amenazas les hizo entrega de una suma superior al medio millón de pesos, un celular y el DVR de las cámaras de seguridad internas y externas”, reveló.

También el hombre les entregó “la cédula de su camioneta Renault Oroch, que sería de modelo 2017, el registro para conducir, su DNI, el carnet de socio del club Estudiantes y un manojo de llaves de su casa”.

Voceros indicaron además que los delincuentes estuvieron media hora en el hogar, para luego darse a la fuga sin dejar rastros. Por estas horas las autoridades intentan esclarecer el hecho.