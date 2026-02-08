Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un jubilado de 78 años, llegó promediando la tarde de ayer a su vivienda ubicada a metros del edificio del Registro Provincial de las Personas y entró su camioneta al garaje. Pero lo que parecía un trámite de rutina mutó inesperadamente para él en un disgusto mayúsculo.
De acuerdo a lo que trascendió en esferas policiales, una vez que el hombre se aprestaba a cerrar el portón de ese sector de la casa, ubicada en Diagonal 79 entre 1 y 115, quedó desconcertado por una circunstancia extraña.
Un vocero cercano a la investigación en marcha, dio a conocer que “eran alrededor de las 17.30 y este jubilado notó que desde afuera le hacían fuerza. Y enseguida observó a dos tipos de aproximadamente 30 años”.
Rápidamente supo que se trataba de delincuentes, dado que, citó el informante, “uno de ellos lo amedrentó con un arma que sería una pistola y entró de prepo a la casa”.
En ese domicilio, junto a sus cómplices, demandaron a viva voz la entrega de los ahorros del damnificado, mientras le apuntaban para infundirle más miedo todavía.
Apremiado por la situación y en clara desventaja ante esta banda de ladrones, la víctima se convenció que la mejor salida era acatar lo que le estaban ordenando.
LE PUEDE INTERESAR
Gritos de terror en un domicilio de Villa Elvira
LE PUEDE INTERESAR
Salieron a dar una vuelta y al regresar, ya les habían robado
“El jubilado fue con los asaltantes hasta su habitación de la planta alta, donde en medio de las amenazas les hizo entrega de una suma superior al medio millón de pesos, un celular y el DVR de las cámaras de seguridad internas y externas”, reveló.
También el hombre les entregó “la cédula de su camioneta Renault Oroch, que sería de modelo 2017, el registro para conducir, su DNI, el carnet de socio del club Estudiantes y un manojo de llaves de su casa”.
Voceros indicaron además que los delincuentes estuvieron media hora en el hogar, para luego darse a la fuga sin dejar rastros. Por estas horas las autoridades intentan esclarecer el hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí