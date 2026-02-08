Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Informes forenses a los que accedió EL DIA revelan la presencia de hematomas que no estarían vinculados directamente al desenlace fatal. Frente a este escenario, el acusado se prepara para declarar ante la Justicia
A 48 horas de la indagatoria del único acusado por la muerte de Rocío Alvarito, se conocieron detalles de pericias y del informe forense que forman parte de la investigación en curso y que hoy se analizan con especial atención para reconstruir qué ocurrió dentro del departamento donde la joven pasó sus últimos minutos con vida. Se trata de elementos que, bajo la lupa judicial, podrían aportar nuevas líneas de análisis mientras la causa continúa en una etapa inicial, a apenas diez días del hecho.
Según pudo saber EL DIA en exclusiva, en el examen médico legal se consignaron múltiples lesiones compatibles con una caída desde altura, cuadro que derivó en un “shock traumático y hemorrágico” que finalmente provocó el deceso. Sin embargo, dentro del conjunto de hallazgos también se describen hematomas con características que permitirían inferir que algunas lesiones podrían ser previas a la caída y no necesariamente producto del impacto final.
Siempre de acuerdo a las evaluaciones incorporadas al expediente, se trataría de marcas en miembros superiores e inferiores que, por su morfología y localización, podrían asociarse a golpes o incluso a movimientos defensivos, sin que hayan tenido incidencia directa en la muerte. Todo esto permanece bajo análisis pericial y sin conclusiones definitivas.
A estos elementos se suman observaciones realizadas durante la inspección criminalística en el interior del departamento. En particular, los investigadores registraron indicios compatibles con posibles signos de arrastre sobre una pared cercana al balcón interno desde donde Rocío cayó, un dato que se incorporó a la reconstrucción de la escena y que será contrastado con otras pruebas técnicas y testimoniales.
En el lugar también se secuestraron cuadernos y hojas con textos manuscritos de carácter personal e introspectivo -dirigidos en parte a sus padres y con referencias afectivas hacia su novio-, junto con certificados vinculados a prácticas de reiki, materiales que forman parte de la causa como parte del contexto que rodeaba a la víctima.
Estos detalles se conocen en un momento clave del expediente, cuando la fiscalía profundiza pericias y aguarda nuevas medidas para esclarecer cómo fueron los instantes previos a la caída ocurrida el 29 de enero en un departamento de La Loma. Desde entonces, el caso generó una fuerte conmoción social y derivó en movilizaciones públicas encabezadas por familiares y amigos que reclaman justicia y sostienen que existen elementos que deben ser investigados con perspectiva integral.
En ese escenario, el martes 10 de febrero se realizará la audiencia de indagatoria del imputado M.A.G., pareja de Rocío al momento del episodio y quien permanece detenido mientras avanza la pesquisa. Su declaración será considerada un paso determinante para la causa, ya que permitirá contrastar versiones y avanzar en la reconstrucción de los hechos.
Por ahora, todas las hipótesis continúan abiertas y bajo análisis. A diez días del trágico episodio y a horas de una instancia judicial clave, los nuevos elementos periciales se suman a un rompecabezas que la Justicia intenta completar para determinar qué ocurrió realmente en el interior del departamento y cómo fueron los últimos minutos de Rocío Alvarito.
