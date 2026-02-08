Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Horas clave en la causa de la joven que falleció tras caer de un balcón mientras discutía con su novio

Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío

Informes forenses a los que accedió EL DIA revelan la presencia de hematomas que no estarían vinculados directamente al desenlace fatal. Frente a este escenario, el acusado se prepara para declarar ante la Justicia

Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío

El acusado será indagado el martes en medio de un contexto de dolor para la familia de Rocío / EL DIA

8 de Febrero de 2026 | 02:57
Edición impresa

A 48 horas de la indagatoria del único acusado por la muerte de Rocío Alvarito, se conocieron detalles de pericias y del informe forense que forman parte de la investigación en curso y que hoy se analizan con especial atención para reconstruir qué ocurrió dentro del departamento donde la joven pasó sus últimos minutos con vida. Se trata de elementos que, bajo la lupa judicial, podrían aportar nuevas líneas de análisis mientras la causa continúa en una etapa inicial, a apenas diez días del hecho.

Según pudo saber EL DIA en exclusiva, en el examen médico legal se consignaron múltiples lesiones compatibles con una caída desde altura, cuadro que derivó en un “shock traumático y hemorrágico” que finalmente provocó el deceso. Sin embargo, dentro del conjunto de hallazgos también se describen hematomas con características que permitirían inferir que algunas lesiones podrían ser previas a la caída y no necesariamente producto del impacto final.

Siempre de acuerdo a las evaluaciones incorporadas al expediente, se trataría de marcas en miembros superiores e inferiores que, por su morfología y localización, podrían asociarse a golpes o incluso a movimientos defensivos, sin que hayan tenido incidencia directa en la muerte. Todo esto permanece bajo análisis pericial y sin conclusiones definitivas.

A estos elementos se suman observaciones realizadas durante la inspección criminalística en el interior del departamento. En particular, los investigadores registraron indicios compatibles con posibles signos de arrastre sobre una pared cercana al balcón interno desde donde Rocío cayó, un dato que se incorporó a la reconstrucción de la escena y que será contrastado con otras pruebas técnicas y testimoniales.

Entre huellas y escritos

En el lugar también se secuestraron cuadernos y hojas con textos manuscritos de carácter personal e introspectivo -dirigidos en parte a sus padres y con referencias afectivas hacia su novio-, junto con certificados vinculados a prácticas de reiki, materiales que forman parte de la causa como parte del contexto que rodeaba a la víctima.

Estos detalles se conocen en un momento clave del expediente, cuando la fiscalía profundiza pericias y aguarda nuevas medidas para esclarecer cómo fueron los instantes previos a la caída ocurrida el 29 de enero en un departamento de La Loma. Desde entonces, el caso generó una fuerte conmoción social y derivó en movilizaciones públicas encabezadas por familiares y amigos que reclaman justicia y sostienen que existen elementos que deben ser investigados con perspectiva integral.

LE PUEDE INTERESAR

Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet

LE PUEDE INTERESAR

La abogada argentina en Brasil rompió el silencio

En ese escenario, el martes 10 de febrero se realizará la audiencia de indagatoria del imputado M.A.G., pareja de Rocío al momento del episodio y quien permanece detenido mientras avanza la pesquisa. Su declaración será considerada un paso determinante para la causa, ya que permitirá contrastar versiones y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Por ahora, todas las hipótesis continúan abiertas y bajo análisis. A diez días del trágico episodio y a horas de una instancia judicial clave, los nuevos elementos periciales se suman a un rompecabezas que la Justicia intenta completar para determinar qué ocurrió realmente en el interior del departamento y cómo fueron los últimos minutos de Rocío Alvarito.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La familia de Alvarito convocó a otra movilización
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política

VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero

La trama oculta de los lazos de Epstein con la Argentina

Los “Obama simios”: Trump se niega a pedir perdón

En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Últimas noticias de Policiales

Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet

La abogada argentina en Brasil rompió el silencio

Dos mujeres heridas tras un violento choque

Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Deportes
Con los Nacho es otra cosa
Gimnasia no saldrá del Bosque este año
Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO
Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra
Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Información General
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
Espectáculos
Rolling Stones en La Plata: a 10 años de un show inolvidable en el Estadio Único
VIDEO.- Burlando sorprendió en La Plata a bordo de un Tesla Cybertruck
Pasacalles y otros esfuerzos dignos de mejor causa
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
La Ciudad
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla