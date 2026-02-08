Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados

El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4% para la economía argentina en 2026. En ese contexto, marcado por mejores condiciones para inversiones de mediano y largo plazo, las expectativas de generación de empleo se mantienen positivas, especialmente en sectores intensivos en capital.

Un informe de la consultora Seeds señala que las industrias que más impulsarán la contratación en el inicio del año son la minería, el oil & gas, el consumo masivo y el retail. El relevamiento, elaborado a partir de oportunidades laborales abiertas entre fines de 2025 y el primer trimestre de 2026, muestra un crecimiento sostenido en la búsqueda de perfiles estratégicos y técnicos.

Los puestos más demandados se vinculan con análisis de datos, marketing, gestión de proyectos y liderazgo operativo, áreas consideradas clave para sostener la expansión de negocios.

Minería y energía: foco en liderazgo y proyectos

En minería y oil & gas, las compañías concentran sus búsquedas en áreas de negocios y operaciones, con una marcada demanda de profesionales senior orientados a la gestión de proyectos y conducción de equipos. Se trata, en general, de posiciones asociadas a desarrollos de largo plazo y a esquemas de gestión más estructurados.

El dinamismo del sector se explica por el volumen de inversiones comprometidas tras la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos oficiales, cerca del 65% del capital comprometido se dirige a la minería y más del 30% al sector energético, con proyectos que superan los 30.000 millones de dólares.

La expansión de Vaca Muerta y las obras de infraestructura energética también impulsan la necesidad de capacidades avanzadas de planificación y control. Desde Seeds anticipan que el impacto en el empleo será más visible a medida que los proyectos avancen, con un efecto indirecto en empresas de construcción y servicios vinculadas a la cadena productiva.

Consumo masivo y retail: tecnología y datos

En consumo masivo y retail crecen las oportunidades en áreas ligadas a tecnología, datos y ventas. Las empresas buscan analistas de datos, especialistas en inteligencia de negocios, marketing y desempeño comercial, con predominio de perfiles junior y semisenior.

Esta tendencia refleja una estrategia orientada a escalar procesos, automatizar operaciones y mejorar la segmentación de clientes. El sector se apoya en una recuperación gradual del consumo interno prevista para 2026 y en un mayor optimismo empresarial para competir a partir de la eficiencia comercial.

El informe destaca que los procesos de contratación se volvieron más ágiles y estratégicos. Aunque algunos sectores tradicionales aún muestran limitaciones para expandir el empleo formal, se observa una mayor selectividad en la incorporación de profesionales que aporten mejoras concretas en procesos críticos.

Fintech, banca y salud: otras áreas activas

Además de los sectores líderes, industrias como fintech, banca, automotriz, farmacéuticas y telecomunicaciones proyectan nuevas contrataciones durante el año. En estos rubros predominan las búsquedas de profesionales con competencias en tecnología, gestión de datos, transformación digital y optimización de procesos.

Según el World Economic Forum, más del 20% de los empleos actuales atraviesan cambios estructurales impulsados por la tecnología. Entre las habilidades más valoradas figuran el liderazgo, la capacidad analítica y el pensamiento estratégico.

La combinación de sectores dinámicos y perfiles requeridos anticipa un 2026 de contratación sostenida, aunque selectiva. Las empresas priorizarán trabajadores con impacto directo en la eficiencia operativa, el crecimiento comercial y la transformación digital, en línea con la tendencia global hacia mercados laborales cada vez más atravesados por la innovación tecnológica.