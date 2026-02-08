Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical |Las empresas priorizan perfiles estratégicos, técnicos y con habilidades en datos y liderazgo

Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados

Consultoras anticipan un aumento de la demanda de trabajo calificado en minería, energía, consumo masivo y tecnología

Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
8 de Febrero de 2026 | 03:14
Edición impresa

El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4% para la economía argentina en 2026. En ese contexto, marcado por mejores condiciones para inversiones de mediano y largo plazo, las expectativas de generación de empleo se mantienen positivas, especialmente en sectores intensivos en capital.

Un informe de la consultora Seeds señala que las industrias que más impulsarán la contratación en el inicio del año son la minería, el oil & gas, el consumo masivo y el retail. El relevamiento, elaborado a partir de oportunidades laborales abiertas entre fines de 2025 y el primer trimestre de 2026, muestra un crecimiento sostenido en la búsqueda de perfiles estratégicos y técnicos.

Los puestos más demandados se vinculan con análisis de datos, marketing, gestión de proyectos y liderazgo operativo, áreas consideradas clave para sostener la expansión de negocios.

Minería y energía: foco en liderazgo y proyectos

En minería y oil & gas, las compañías concentran sus búsquedas en áreas de negocios y operaciones, con una marcada demanda de profesionales senior orientados a la gestión de proyectos y conducción de equipos. Se trata, en general, de posiciones asociadas a desarrollos de largo plazo y a esquemas de gestión más estructurados.

El dinamismo del sector se explica por el volumen de inversiones comprometidas tras la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según datos oficiales, cerca del 65% del capital comprometido se dirige a la minería y más del 30% al sector energético, con proyectos que superan los 30.000 millones de dólares.

La expansión de Vaca Muerta y las obras de infraestructura energética también impulsan la necesidad de capacidades avanzadas de planificación y control. Desde Seeds anticipan que el impacto en el empleo será más visible a medida que los proyectos avancen, con un efecto indirecto en empresas de construcción y servicios vinculadas a la cadena productiva.

LE PUEDE INTERESAR

La yerba mate marcó en 2025 el mayor volumen exportado de su historia

LE PUEDE INTERESAR

Los SUV ya representan el 35% del mercado

Consumo masivo y retail: tecnología y datos

En consumo masivo y retail crecen las oportunidades en áreas ligadas a tecnología, datos y ventas. Las empresas buscan analistas de datos, especialistas en inteligencia de negocios, marketing y desempeño comercial, con predominio de perfiles junior y semisenior.

Esta tendencia refleja una estrategia orientada a escalar procesos, automatizar operaciones y mejorar la segmentación de clientes. El sector se apoya en una recuperación gradual del consumo interno prevista para 2026 y en un mayor optimismo empresarial para competir a partir de la eficiencia comercial.

El informe destaca que los procesos de contratación se volvieron más ágiles y estratégicos. Aunque algunos sectores tradicionales aún muestran limitaciones para expandir el empleo formal, se observa una mayor selectividad en la incorporación de profesionales que aporten mejoras concretas en procesos críticos.

Fintech, banca y salud: otras áreas activas

Además de los sectores líderes, industrias como fintech, banca, automotriz, farmacéuticas y telecomunicaciones proyectan nuevas contrataciones durante el año. En estos rubros predominan las búsquedas de profesionales con competencias en tecnología, gestión de datos, transformación digital y optimización de procesos.

Según el World Economic Forum, más del 20% de los empleos actuales atraviesan cambios estructurales impulsados por la tecnología. Entre las habilidades más valoradas figuran el liderazgo, la capacidad analítica y el pensamiento estratégico.

La combinación de sectores dinámicos y perfiles requeridos anticipa un 2026 de contratación sostenida, aunque selectiva. Las empresas priorizarán trabajadores con impacto directo en la eficiencia operativa, el crecimiento comercial y la transformación digital, en línea con la tendencia global hacia mercados laborales cada vez más atravesados por la innovación tecnológica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política

VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero

La trama oculta de los lazos de Epstein con la Argentina

Los “Obama simios”: Trump se niega a pedir perdón

En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Últimas noticias de Economía Dominical

Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo

Dólares del blanqueo: pocos giros al exterior tras la liberación de los fondos

La yerba mate marcó en 2025 el mayor volumen exportado de su historia

Los SUV ya representan el 35% del mercado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla