Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |EL MERCADO DE LA VIVIENDA PARA FAMILIAS

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”

Del Centro al norte de la Ciudad hay que pensar en propiedades de 150 mil dólares para arriba. Hacia el sur, en Sicardi o al oeste, en Abasto, desde 85 mil

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”

“AGOSTINELLI PROPIEDADES” OFRECE EN 61 Y 22, UNA CASA CON TRES DORMITORIOS Y PATIO, A 169 MIL DÓLARES / EL DIA

8 de Febrero de 2026 | 02:23
Edición impresa

Para las parejas que recién comienzan o familias en expansión que sueñan con una casa en la que se pueda poner los pies en el césped, La Plata también tiene un mapa de opciones y precios: el segmento arranca en los 85.000 dólares para quienes apuestan por zonas periféricas como Sicardi o Abasto, pero escala hacia el rango de los 150.000 a 170.000 dólares si la prioridad es “estar cerca de todo” dentro del casco urbano o en las barriadas residenciales de Gonnet y City Bell. Esta brecha de valores marca el punto de partida de una búsqueda donde el presupuesto disponible es el primer filtro antes de salir a recorrer barrios.

El mercado inmobiliario platense guarda una diferencia fundamental que todo comprador debe entender antes de iniciar su búsqueda: no es lo mismo tasar un departamento que una vivienda unifamiliar. Mientras que en los edificios la uniformidad de las unidades permite establecer valores estándar por dormitorio o metro cuadrado, en el universo de las casas las variantes son casi infinitas. El tamaño del lote, la existencia de una pileta, la calidad del quincho, una galería semicubierta o simplemente la amplitud del garaje hacen que cada propiedad sea un mundo aparte. Esta complejidad es la que define hoy el pulso de las operaciones en la ciudad, donde la demanda de casas se hace un lugar junto a los segmentos de departamentos y propiedades para inversores que piensan en la renta.

Casa o departamento

La martillera Gisela Agostinelli, de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, explica que esta distinción es la que marca el inicio de cualquier conversación en la oficina: “Creo que la búsqueda arranca de manera diferente dependiendo de si es casa o departamento. En el departamento el cliente dice: ‘busco uno o dos dormitorios ¿qué tienen?’. Entonces, se filtra por ambiente. En cambio, en la casa -como los valores son tan diferentes entre sí- el cliente dice directamente: ‘busco una casa hasta tantos dólares en tal zona’. Ahí, se empieza a rastrear dentro de esos valores”.

Según analistas del sector consultados por este diario, el perfil de quien busca una casa es diametralmente opuesto al del inversor tradicional. Mientras que estos últimos suelen volcarse a los departamentos en el casco para aprovechar la demanda constante de la Universidad Nacional de La Plata -una de las más grandes del país que genera un flujo inagotable de inquilinos-, el comprador de casas es un usuario final. Son personas que la quieren para vivir porque se les agranda la familia o matrimonios que buscan su primer hogar con jardín.
Esta necesidad de expansión se refleja en el mostrador de las inmobiliarias. “Se nota que están apareciendo muchas consultas sobre casas; lo que más buscan es una vivienda de dos dormitorios con algo de verde y garaje. Eso es lo que más piden”, detalla Agostinelli, subrayando que el interés actual está traccionado por la búsqueda de funcionalidad, crecimiento futuro y esparcimiento privado.

El mercado parece reavivarse luego de un año con números en alza. Aunque en las inmobiliarias esperan por la reaparición del crédito, un motor clave.

LE PUEDE INTERESAR

Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos

LE PUEDE INTERESAR

De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos

De norte al sur: casi a la mitad

La Ciudad ofrece alternativas. Para quienes cuentan con un presupuesto más ajustado, la mirada se puede llevar hacia el sur o el oeste. Abasto, Sicardi, Olmos y Los Hornos aparecen como la solución para el segmento medio, siempre que se busquen áreas apartadas de los centros comerciales de esas localidades. Es allí donde se encuentra la mayor oportunidad de acceso: “Se puede conseguir una casa de dos dormitorios de unos 75 metros, con verde, en 85.000 dólares”, destaca la martillera.

En la vereda opuesta, las zonas de City Bell, Gonnet y Hernández siguen siendo las más codiciadas, pero allí el “verde” tiene otro precio debido a las características de la zona y las medidas de los lotes. En estos barrios, los valores son muy relativos y pueden oscilar entre los 150.000 y los 300.000 dólares. Del catálogo de “Agostinelli Propiedades”, un ejemplo concreto en el casco urbano (zona de 61 y 22) que ilustra esta categoría: una propiedad sobre un lote de 10x20 con tres dormitorios, vestidor, cochera, galería y parrilla se ofrece por 169.000 dólares. En la punta más alta, en 493 bis y 16 bis, hay que juntar 310 mil dólares para comprar una casa sobre un lote de 25x30, con 3 dormitorios, 2 baños, living comedor, cocina, garaje doble, parque, pileta, parrilla y quincho.

Finalmente, para quienes buscan en el mercado de countries, las propiedades tienen un rango mucho más amplio que en cualquier barrio o localidad. Se puede encontrar vivienda por unos 200 mil dólares o algo menos (se ofrecen algunas sin final de obra). De otro modo, todo va para arriba pasado por 400.000, 500.000 o incluso 600.000 dólares. Depende de los metros, confort, amenities y características del country.

En una ciudad que sigue creciendo, la casa con patio sigue siendo el gran imán que mueve los ahorros, demostrando que, más allá de la inversión, se busca también un lugar donde echar raíces.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política

VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero

La trama oculta de los lazos de Epstein con la Argentina

Los “Obama simios”: Trump se niega a pedir perdón

En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Últimas noticias de La Ciudad

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad

Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Deportes
Con los Nacho es otra cosa
Gimnasia no saldrá del Bosque este año
Domínguez alcanzará los 70 partidos en UNO
Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra
Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Espectáculos
Rolling Stones en La Plata: a 10 años de un show inolvidable en el Estadio Único
VIDEO.- Burlando sorprendió en La Plata a bordo de un Tesla Cybertruck
Pasacalles y otros esfuerzos dignos de mejor causa
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
Información General
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
Policiales
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
La abogada argentina en Brasil rompió el silencio
Dos mujeres heridas tras un violento choque
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla