Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”

Para las parejas que recién comienzan o familias en expansión que sueñan con una casa en la que se pueda poner los pies en el césped, La Plata también tiene un mapa de opciones y precios: el segmento arranca en los 85.000 dólares para quienes apuestan por zonas periféricas como Sicardi o Abasto, pero escala hacia el rango de los 150.000 a 170.000 dólares si la prioridad es “estar cerca de todo” dentro del casco urbano o en las barriadas residenciales de Gonnet y City Bell. Esta brecha de valores marca el punto de partida de una búsqueda donde el presupuesto disponible es el primer filtro antes de salir a recorrer barrios.

El mercado inmobiliario platense guarda una diferencia fundamental que todo comprador debe entender antes de iniciar su búsqueda: no es lo mismo tasar un departamento que una vivienda unifamiliar. Mientras que en los edificios la uniformidad de las unidades permite establecer valores estándar por dormitorio o metro cuadrado, en el universo de las casas las variantes son casi infinitas. El tamaño del lote, la existencia de una pileta, la calidad del quincho, una galería semicubierta o simplemente la amplitud del garaje hacen que cada propiedad sea un mundo aparte. Esta complejidad es la que define hoy el pulso de las operaciones en la ciudad, donde la demanda de casas se hace un lugar junto a los segmentos de departamentos y propiedades para inversores que piensan en la renta.

Casa o departamento

La martillera Gisela Agostinelli, de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, explica que esta distinción es la que marca el inicio de cualquier conversación en la oficina: “Creo que la búsqueda arranca de manera diferente dependiendo de si es casa o departamento. En el departamento el cliente dice: ‘busco uno o dos dormitorios ¿qué tienen?’. Entonces, se filtra por ambiente. En cambio, en la casa -como los valores son tan diferentes entre sí- el cliente dice directamente: ‘busco una casa hasta tantos dólares en tal zona’. Ahí, se empieza a rastrear dentro de esos valores”.

Según analistas del sector consultados por este diario, el perfil de quien busca una casa es diametralmente opuesto al del inversor tradicional. Mientras que estos últimos suelen volcarse a los departamentos en el casco para aprovechar la demanda constante de la Universidad Nacional de La Plata -una de las más grandes del país que genera un flujo inagotable de inquilinos-, el comprador de casas es un usuario final. Son personas que la quieren para vivir porque se les agranda la familia o matrimonios que buscan su primer hogar con jardín.

Esta necesidad de expansión se refleja en el mostrador de las inmobiliarias. “Se nota que están apareciendo muchas consultas sobre casas; lo que más buscan es una vivienda de dos dormitorios con algo de verde y garaje. Eso es lo que más piden”, detalla Agostinelli, subrayando que el interés actual está traccionado por la búsqueda de funcionalidad, crecimiento futuro y esparcimiento privado.

El mercado parece reavivarse luego de un año con números en alza. Aunque en las inmobiliarias esperan por la reaparición del crédito, un motor clave.

De norte al sur: casi a la mitad

La Ciudad ofrece alternativas. Para quienes cuentan con un presupuesto más ajustado, la mirada se puede llevar hacia el sur o el oeste. Abasto, Sicardi, Olmos y Los Hornos aparecen como la solución para el segmento medio, siempre que se busquen áreas apartadas de los centros comerciales de esas localidades. Es allí donde se encuentra la mayor oportunidad de acceso: “Se puede conseguir una casa de dos dormitorios de unos 75 metros, con verde, en 85.000 dólares”, destaca la martillera.

En la vereda opuesta, las zonas de City Bell, Gonnet y Hernández siguen siendo las más codiciadas, pero allí el “verde” tiene otro precio debido a las características de la zona y las medidas de los lotes. En estos barrios, los valores son muy relativos y pueden oscilar entre los 150.000 y los 300.000 dólares. Del catálogo de “Agostinelli Propiedades”, un ejemplo concreto en el casco urbano (zona de 61 y 22) que ilustra esta categoría: una propiedad sobre un lote de 10x20 con tres dormitorios, vestidor, cochera, galería y parrilla se ofrece por 169.000 dólares. En la punta más alta, en 493 bis y 16 bis, hay que juntar 310 mil dólares para comprar una casa sobre un lote de 25x30, con 3 dormitorios, 2 baños, living comedor, cocina, garaje doble, parque, pileta, parrilla y quincho.

Finalmente, para quienes buscan en el mercado de countries, las propiedades tienen un rango mucho más amplio que en cualquier barrio o localidad. Se puede encontrar vivienda por unos 200 mil dólares o algo menos (se ofrecen algunas sin final de obra). De otro modo, todo va para arriba pasado por 400.000, 500.000 o incluso 600.000 dólares. Depende de los metros, confort, amenities y características del country.

En una ciudad que sigue creciendo, la casa con patio sigue siendo el gran imán que mueve los ahorros, demostrando que, más allá de la inversión, se busca también un lugar donde echar raíces.