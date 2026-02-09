Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral

Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
Vuelve a aumentar la carne en la Región, ¿por qué habrá nuevos precios este lunes?
VIDEO. Volcó en una zanja tras un choque en La Plata y huyó dejando un auto robado
Tren Roca a La Plata sin servicio este domingo, ¿qué pasará mañana lunes?
Boca avanza a paso firme por Cetré y restarían detalles para su salida de Estudiantes
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers
Comienza la constitución de las comisiones para tratar la reforma laboral y la baja de imputabilidad
Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina
“Hay que ser muy mierda”, la China Suárez explotó tras el cumpleaños de Magnolia y apuntó contra Juariu
“Es horrible”: Mirtha Legrand se volvió a quejar de su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Paritarias bonaerenses: sin acuerdo salarial, ingresan en una instancia clave
VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
Murió un árbitro de la Liga Amateur Platense y la familia pide ayuda
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Milei canceló su gira en EEUU prevista para mañana y viajará a mediados de mes para inaugurar la "Junta de la Paz"
Preparan el traslado de Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA
Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Elecciones en Portugal: el socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la segunda vuelta
Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
Éxodo en el Gobierno: tras la renuncia de Marco Lavagna, ya son 45 las bajas en tan solo dos meses
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Gobernadores dialoguistas le plantearon al Gobierno que la reducción del tributo a sociedades se trate en un proyecto fiscal aparte y se aplique en dos etapas. Cómo sería el proceso
El Gobierno busca que el Senado trate el miércoles 11 de febrero la reforma laboral, un proyecto que en términos generales cuenta con el respaldo de los gobernadores aliados. Sin embargo, la negociación sigue empantanada en un capítulo fiscal sensible: la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades.
Frente a ese obstáculo, los mandatarios dialoguistas acercaron una propuesta alternativa a la Casa Rosada. Plantean retirar la modificación de Ganancias del paquete laboral y convertirla en un proyecto impositivo independiente, además de escalonar su aplicación en el tiempo.
Según fuentes al tanto de las conversaciones, la iniciativa prevé postergar la reducción dos años y dividirla en partes iguales: 50% en 2027 y 50% en 2028. El proyecto original del Ejecutivo propone bajar las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para ejercicios fiscales a partir de 2026.
La idea de los gobernadores es desacoplar el debate laboral del impacto fiscal inmediato. “Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, señaló una fuente que participa de las negociaciones.
Entre quienes impulsan esta alternativa figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), junto a otros mandatarios peronistas dialoguistas como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Jaldo (Tucumán).
Los gobernadores sostienen que la caída de la recaudación nacional de los últimos meses vuelve riesgoso aplicar una baja impositiva de manera inmediata. Argumentan que el recorte afectaría no solo a la Nación, sino también al financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y a las arcas provinciales.
LE PUEDE INTERESAR
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
LE PUEDE INTERESAR
La grieta por el acuerdo con EE.UU.: ¿oportunidad o una concesión excesiva?
En los cálculos de las provincias aliadas, el proyecto de modernización laboral tiene un costo fiscal total de $2,6 billones. De ese monto, $1,5 billones —equivalentes al 0,15% del PBI— recaerían sobre provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El Tesoro nacional dejaría de percibir $1,069 billones (0,10% del PBI), mientras que los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) perderían $26.556 millones.
El contexto fiscal alimenta la cautela de los mandatarios. En enero, los ingresos tributarios alcanzaron $18,4 billones, según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una suba interanual del 22%. Sin embargo, la inflación del período fue del 31,4%, lo que implica una caída en términos reales. Entre las causas se señalan la reducción de retenciones al sector agropecuario y de aranceles a las importaciones.
Desde las provincias consideran que una baja adicional en Ganancias podría tensionar el superávit fiscal que el Gobierno exhibe como eje de su programa económico.
Pese a las objeciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó públicamente su apoyo a la rebaja del impuesto. Durante una reciente gira de entrevistas sostuvo que el Ejecutivo impulsa la iniciativa, pero remarcó que la decisión final corresponde al Congreso.
“Yo propongo y la mesa política trata de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, afirmó.
En paralelo, algunas provincias interpretan que el propio escenario de ingresos en baja podría volver funcional una implementación más gradual. Según una fuente provincial, un esquema en dos etapas permitiría aliviar el impacto fiscal inmediato sin clausurar la reforma.
Otra opción que circuló en la mesa de negociación fue condicionar la baja del impuesto a una variable económica, como el nivel de actividad. El objetivo sería compensar la pérdida de recursos a través de una mayor recaudación de IVA.
Esa alternativa, impulsada por asesores tributarios vinculados a la futura reforma impositiva integral que el Gobierno prometió presentar, aún no logró consenso entre las provincias.
Mientras continúan las conversaciones, el capítulo de Ganancias se mantiene como la pieza más sensible de la reforma laboral. El acuerdo sobre su tratamiento podría definir no solo el ritmo del proyecto en el Senado, sino también el equilibrio entre la agenda de reformas y la situación fiscal en 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí