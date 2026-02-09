Un ciclo lectivo que comienza bajo señales de alerta

De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Siguen las podas indiscriminadas y más vecinos reclaman en la Ciudad
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El inicio del calendario académico 2026 en la Universidad Nacional de La Plata aparece atravesado por una señal que invita, al menos, a la reflexión. El paro y la movilización convocados para este miércoles 11 de febrero por sectores docentes anticipan un comienzo de año con tensiones que remiten inevitablemente a lo ocurrido durante el ciclo anterior. No se trata de un episodio aislado, sino de un dato que despierta inquietud en una comunidad educativa que viene de atravesar un período de fuerte conflictividad.
Durante 2025, la sucesión de paros y jornadas de protesta impactó de manera concreta en la continuidad de las clases tanto en colegios como en facultades de la UNLP. Más allá de las razones que originaron cada medida —muchas de ellas vinculadas a discusiones salariales y presupuestarias de alcance nacional—, lo cierto es que la acumulación de interrupciones dejó una marca en la vida académica. Calendarios ajustados y una sensación persistente de inestabilidad formaron parte del paisaje educativo del año pasado.
En ese contexto, el anuncio de nuevas medidas de fuerza antes incluso de que el ciclo lectivo entre en ritmo pleno abre interrogantes sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses. La universidad pública, por su dimensión social y por el rol que ocupa en la formación de miles de jóvenes, necesita previsibilidad. Cada jornada perdida no se mide únicamente en horas de clase, sino también en oportunidades que se postergan y en trayectorias educativas que se vuelven más frágiles.
Los reclamos del sector docente —relacionados con el financiamiento universitario y la recomposición salarial— forman parte de debates legítimos en un escenario económico complejo. Nadie desconoce la necesidad de discutir cómo sostener y fortalecer el sistema educativo. Pero al mismo tiempo, la experiencia reciente demuestra que la prolongación de los conflictos termina generando efectos que trascienden a quienes protagonizan la disputa y alcanzan de lleno a estudiantes y familias.
El paro anunciado para esta semana “en rechazo a la reforma laboral”, pero que tiene como fondo la búsquedas de la reapertura de paritarias “para discutir una recomposición salarial”, aparece como un recordatorio temprano de que la estabilidad del sistema educativo no está garantizada por inercia. Dependerá de la capacidad de los distintos actores de construir acuerdos que prioricen, junto con los reclamos sectoriales, el derecho de los estudiantes a un calendario académico previsible.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí