Loterías y quinielas

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Siguen las podas indiscriminadas y más vecinos reclaman en la Ciudad
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
