Huracán y San Lorenzo se juegan el orgullo

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Desde las 19:15, Huracán recibe a San Lorenzo en la edición de uno de los clásicos más antiguos del fútbol argentino. El árbitro del juego en el Tomás Adolfo Ducó va a ser Yael Falcón Pérez mientras que ESPN Premium y TNT Sports televisan el encuentro.
Pese a su gravísima crisis institucional, San Lorenzo llega a este encuentro en un buen momento deportivo, ya que tras caer en la primera fecha frente a Lanús, pudo reponerse para luego superar a Gimnasia de Mendoza y a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Gracias a estos últimos buenos resultados, los dirigidos por Damián Ayude marchan quintos en la Zona A con seis puntos y a solo uno de los líderes, que son Lanús, Platense y Vélez. Y esta tarde, va a buscar seguir dulce.
Huracán, por su parte, tuvo un muy irregular comienzo de año, todavía no pudo sumar puntos e incluso está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
El “Globo”, que tiene como director técnico a Diego Martínez, solo pudo empatar en condición de visitante frente a Banfield y Atlético Tucumán, mientras que en la segunda fecha cayó con Independiente Rivadavia de Mendoza como local.
Las últimas ediciones del clásico entre Huracán y San Lorenzo fueron muy igualadas, ya que empataron cuatro de los cinco enfrentamientos previos, mientras que el restante, que se dio en el Torneo Apertura 2025, quedó en manos del “Globo” por 2-0.
