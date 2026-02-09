Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LOCURA MORTAL EN LAS AFUERAS DE MAR DEL PLATA

Mataron a un hombre a la salida de un boliche

Hay un joven de 18 años detenido como autor de la agresión. La víctima tenía 30. Le dieron trompadas y patadas en el piso

Mataron a un hombre a la salida de un boliche

Archivo

9 de Febrero de 2026 | 03:09
Edición impresa

La madrugada del domingo terminó en tragedia en Mar del Plata, cuando un hombre de 30 años perdió la vida tras una violenta pelea a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán.

El incidente se registró sobre la Colectora y la calle 132, donde, según los primeros reportes, se habría originado una disputa que derivó en un ataque físico directo contra la víctima.

Producto de los golpes recibidos, el hombre quedó desvanecido en el suelo con una lesión gravísima en el cráneo que resultó irreversible.

A pesar de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), los médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso. Había llegado con pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria.

La respuesta policial inmediata permitió la captura de un sospechoso de 18 años, quien quedó detenido y a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio. Además de este arresto, los efectivos debieron demorar a una mujer de 24 años que se encontraba en el lugar.

Según informaron fuentes de la investigación, la joven intentó obstaculizar de manera violenta las tareas periciales en la escena del crimen, buscando evitar que los agentes resguardaran las pruebas necesarias para la causa.

LE PUEDE INTERESAR

El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva

LE PUEDE INTERESAR

En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Leandro Arévalo, quien ya dispuso una serie de medidas urgentes para reconstruir el hecho.

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para identificar si hubo más participantes en la gresca.

Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia para precisar si se utilizó algún elemento contundente durante el ataque o si las lesiones fueron producto exclusivamente de golpes de puño y caídas.

La víctima fue identificada oficialmente como Lucas Larroque. Al parecer, cuando recibió la bestial agresión, habría intentado separar a dos mujeres que se estaban peleando.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers

Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne

Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales

Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea

Estudiantes: vende a Cetré y recibe a Riestra

“Es horrible”: La Chiqui, otra vez contra su estatua

Ráfaga: Vélez borró a Boca de la cancha en dos minutos
Últimas noticias de Policiales

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva

En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley
Espectáculos
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
El conejo malo cobró cero dólares, pero podría ganar muchos millones
“Es horrible”: La Chiqui, otra vez contra su estatua
Camino al Oscar, “Una batalla tras otra” se perfila ganadora
El actor que hizo de Elvis ahora será Lance Armstrong
Deportes
Ráfaga: Vélez borró a Boca de la cancha en dos minutos
Regreso sin peso de Merentiel en el Xeneize
Ecos de la furia de los hinchas tras el papelón
Estudiantes: vende a Cetré y recibe a Riestra
Gimnasia va a Barracas: quiere seguir a paso firme
La Ciudad
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren
Información General
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla