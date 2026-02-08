Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Boca, en una visita de riesgo, empata 0 a 0 ante Vélez en Liniers

Boca, en una visita de riesgo, empata 0 a 0 ante Vélez en Liniers
8 de Febrero de 2026 | 22:16

Desde las 22:15, Boca visita a Vélez en uno de los duelos más destacados de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro va a ser Nazareno Arasa, mientras que TNT Sports va a estar a cargo de la televisación. El Xeneize busca reafirmar su levantada ante un Fortín que comenzó bien. Será el reencuentro de Guillermo Barros Schelotto con el elenco de la Ribera, tras la final de Madrid en 2018.

Boca tuvo unos días más tranquilos luego de la victoria ante Newell’s. Si bien no brilló, el equipo mostró momentos de jerarquía y terminó quedándose con tres puntos importantes, que le hicieron ganar terreno en la zona.

Formaciones de Boca vs Vélez:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 22.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: José Amalfitani

La previa:

Sin embargo, tuvo que lidiar con la lesión de Exequiel Zeballos, quien sufrió un desgarro grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo y tendrá para casi dos meses de recuperación. Y además perdió a Ander Herrera, quien sufrió un desgarro grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho, por lo que tendrá tres semanas de recuperación.

Ante estas bajas, Claudio Úbeda tuvo que rearmar el equipo, ya que volverá a apostar por el 4-4-2- a gran noticia para el ataque Xeneize es el retorno de Miguel Merentiel, quien dejó atrás un desgarro y va a ser titular esta noche.

El uruguayo va a reemplazar a Zeballos, mientras que después Milton Delgado y Kevin Zenón van a reemplazar al lesionado Herrera y al juvenil, Iker Zufiaurre.

Por su parte y más allá de estar con una molestia, Ángel Romero va a concentrar pero estará en el banco de suplentes para esperar su oportunidad.

Después, Santiago Ascacibar vuelve a ser de la partida, luego de su estreno ante la Lepra en La Bombonera, mientras que el DT le va a volver a dar confianza a la joya Gelini.

El que nuevamente va a estar ausente es Edinson Cavani, quien aún no pudo sumar minutos en lo que va del año. El uruguayo mejoró de su problema lumbar, pero la idea del cuerpo técnico es que espere unos días más. La idea es que pueda estar disponible ante Platense, el domingo próximo en La Bombonera.

Enfrente llega un Fortín que comenzó bien y que viene de igualar en Avellaneda ante Independiente. Mostró momentos de buen juego y sabe que hoy tiene una buena posibilidad para reafirmar su juego y empezar a mostrarse como un candidato serio al título.

 

Será la octava vez que el Mellizo enfrentará a Boca como DT: 1 triunfo, 3 empates y 3 caídas

 

Para el duelo de esta noche, Guillermo va a realizar una variante obligada en el lateral derecho: el ingreso de Agustín García en lugar de Jano Gordon, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y tuvo que ser operado.

VUELVEN A VERSE

El partido de esta noche va a generar el reencuentro entre Guillermo y Boca, con una particularidad: esta vez como rivales. Desde aquella final perdida ante River en diciembre de 2018 por la Copa Libertadores, el Mellizo no dirigió más al Xeneize ni tampoco lo enfrentó.

Será la octava vez que el Mellizo enfrentará como DT a Boca, donde el saldo es negativo para él: ganó una sola vez (2012), empató tres y perdió las tres restantes.

LEA TAMBIÉN

El Xeneize vuelve a jugar al Amalfitani tras tres años

 

