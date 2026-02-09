Un vecino de Quilmes se alzó con un premio millonario en la Quiniela Plus

La ciudad de Quilmes se convirtió este sábado 7 de febrero de 2026 en el epicentro de la fortuna tras confirmarse que un vecino del distrito resultó ganador de un pozo superior a los 300 millones de pesos en la Quiniela Plus. El apostador quilmeño logró adjudicarse la suma exacta de $305.565.699,19 tras acertar ocho de los números sorteados en la modalidad La Chance Plus, uno de los juegos con mayor convocatoria de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

La jugada ganadora fue registrada en la agencia de lotería situada en la intersección de las calles Belgrano y Lugones, un punto de referencia para los apostadores en el centro del partido. El éxito del vecino se concretó al coincidir su apuesta con ocho de las veinte cifras que conformaron el extracto oficial de la jornada: 12, 15, 18, 21, 26, 30, 32, 46, 47, 56, 57, 59, 62, 66, 69, 70, 86, 91, 92 y 96.

La magnitud del premio, que supera holgadamente la barrera de los 300 millones de pesos, provocó un impacto inmediato en la comunidad local, especialmente entre los comerciantes y residentes habituales de la zona donde se ubica la agencia. Como es norma en este tipo de eventos para resguardar la seguridad del beneficiario, la identidad del nuevo millonario se mantiene bajo estricta reserva.

Por su parte, los responsables del local de apuestas manifestaron su entusiasmo por haber entregado un premio de tal envergadura, remarcando la excepcionalidad de un monto de estas características. El hecho posiciona nuevamente a Quilmes como un distrito favorecido por el azar en el marco de los sorteos provinciales, mientras que en el barrio la noticia renovó las expectativas de los jugadores locales, quienes ven con asombro cómo la suerte se radicó esta vez en una de las esquinas más tradicionales de la ciudad.