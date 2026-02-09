Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Detienen a madre por agredir a su hija en Quilmes

9 de Febrero de 2026 | 08:12

Efectivos de la Comisaría Quilmes 3ra hicieron efectiva en las últimas horas la detención de una mujer en un domicilio ubicado en la calle Azcuénaga al 2700, en el marco de una causa caratulada como lesiones agravadas por el vínculo al ser acusada de golpear a su hija.

El procedimiento judicial se llevó a cabo tras una investigación iniciada días atrás por presuntos hechos de violencia infantil en el distrito. La investigación se había originado el pasado 3 de febrero, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades policiales sobre la situación de una menor en dicha zona.

Al arribar al lugar de los hechos en aquella oportunidad, la madre de la niña manifestó inicialmente a los efectivos que las heridas que presentaba la menor se habían producido de forma accidental como consecuencia de una caída desde una mesa. Sin embargo, el personal policial y los profesionales médicos del servicio SAME constataron que la niña presentaba hematomas visibles tanto en el rostro como en la zona de la espalda, lesiones que no coincidían con el relato de un accidente doméstico. Ante la sospecha fehaciente de una agresión, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital Iriarte de Quilmes, donde permaneció bajo observación médica para su atención y resguardo.

A partir de las pruebas recolectadas durante el proceso investigativo y siguiendo las directivas emanadas por la Justicia, se libró una orden de allanamiento y detención para la vivienda señalada. El operativo se cumplimentó con la irrupción en el domicilio de la calle Azcuénaga y el posterior traslado de la imputada a la sede de la Comisaría 3ra. En el caso interviene formalmente la UFI N° 10 del Departamento Judicial de Quilmes, la cual dispuso que la detenida sea trasladada a la sede judicial en las próximas horas para prestar la correspondiente declaración indagatoria ante los magistrados.

