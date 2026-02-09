Detienen a madre por agredir a su hija en Quilmes

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Efectivos de la Comisaría Quilmes 3ra hicieron efectiva en las últimas horas la detención de una mujer en un domicilio ubicado en la calle Azcuénaga al 2700, en el marco de una causa caratulada como lesiones agravadas por el vínculo al ser acusada de golpear a su hija.
El procedimiento judicial se llevó a cabo tras una investigación iniciada días atrás por presuntos hechos de violencia infantil en el distrito. La investigación se había originado el pasado 3 de febrero, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades policiales sobre la situación de una menor en dicha zona.
Al arribar al lugar de los hechos en aquella oportunidad, la madre de la niña manifestó inicialmente a los efectivos que las heridas que presentaba la menor se habían producido de forma accidental como consecuencia de una caída desde una mesa. Sin embargo, el personal policial y los profesionales médicos del servicio SAME constataron que la niña presentaba hematomas visibles tanto en el rostro como en la zona de la espalda, lesiones que no coincidían con el relato de un accidente doméstico. Ante la sospecha fehaciente de una agresión, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital Iriarte de Quilmes, donde permaneció bajo observación médica para su atención y resguardo.
A partir de las pruebas recolectadas durante el proceso investigativo y siguiendo las directivas emanadas por la Justicia, se libró una orden de allanamiento y detención para la vivienda señalada. El operativo se cumplimentó con la irrupción en el domicilio de la calle Azcuénaga y el posterior traslado de la imputada a la sede de la Comisaría 3ra. En el caso interviene formalmente la UFI N° 10 del Departamento Judicial de Quilmes, la cual dispuso que la detenida sea trasladada a la sede judicial en las próximas horas para prestar la correspondiente declaración indagatoria ante los magistrados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí