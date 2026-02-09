Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $4.000.000: los números de hoy

Quilmes

Nublado pero con calor en Quilmes

Nublado pero con calor en Quilmes
9 de Febrero de 2026 | 07:00

Escuchar esta nota

Este lunes en Quilmes y sus alrededores el cielo se presentará mayormente nublado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los registros térmicos irán desde los 22 grados de mínima hasta los 31 de máxima. Se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El martes, en tanto, estará parcialmente nublado y el termómetro subirá un poco, con temperaturas que oscilarán los 23 y 33 grados.

El miércoles podrían registrarse chaparrones por la mañana, mientras que las temperaturas irán de los 24 a los 32 grados, con viento del sur.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados

Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse

Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
+ Leidas

Estudiantes vende a Cetré a Boca y recibe a Riestra: formaciones, hora y TV

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos

Gimnasia vs Barracas, quiere seguir a paso firme: formaciones, hora y TV

Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón

Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad

Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
Últimas noticias de Quilmes

Arrestado tras agredir a vecino con botella rota y hacerse pasar por testigo

Un vecino de Quilmes se alzó con un premio millonario en la Quiniela Plus

Detienen a madre por agredir a su hija en Quilmes

Derrota ante Morón en amistoso preparativo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla