Nublado pero con calor en Quilmes

Este lunes en Quilmes y sus alrededores el cielo se presentará mayormente nublado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los registros térmicos irán desde los 22 grados de mínima hasta los 31 de máxima. Se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El martes, en tanto, estará parcialmente nublado y el termómetro subirá un poco, con temperaturas que oscilarán los 23 y 33 grados.

El miércoles podrían registrarse chaparrones por la mañana, mientras que las temperaturas irán de los 24 a los 32 grados, con viento del sur.