Nublado pero con calor en Quilmes

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este lunes en Quilmes y sus alrededores el cielo se presentará mayormente nublado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los registros térmicos irán desde los 22 grados de mínima hasta los 31 de máxima. Se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El martes, en tanto, estará parcialmente nublado y el termómetro subirá un poco, con temperaturas que oscilarán los 23 y 33 grados.
El miércoles podrían registrarse chaparrones por la mañana, mientras que las temperaturas irán de los 24 a los 32 grados, con viento del sur.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí