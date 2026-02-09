Arrestado tras agredir a vecino con botella rota y hacerse pasar por testigo

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal y arranca el nuevo blanqueo para los dólares del colchón
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
¿A qué juega Boca? Vélez lo borró de la cancha con una ráfaga de dos minutos
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
El fenómeno therian y la primera gran juntada en la Provincia: quiénes son y cuándo se reúnen
Arranca una semana con máximas de 30º en La Plata y se vienen más lluvias: para cuándo se esperan
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
En La Plata, de ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Descuentos para jubilados: cómo ahorrar hasta un 20% en febrero
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Los números de la suerte del lunes 9 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Tatuajes en la mira: chocan con numerosos prejuicios en los trabajos
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hombre de 33 años fue aprehendido en las últimas horas en Quilmes Oeste bajo el cargo de tentativa de homicidio, tras protagonizar una violenta disputa vecinal en la que hirió gravemente a otra persona con una botella rota. El incidente se caracterizó no solo por la ferocidad del ataque, sino también por el intento del agresor de evadir su responsabilidad simulando ser un testigo presencial ante el arribo de las fuerzas de seguridad.
El episodio tuvo lugar durante el pasado fin de semana en la intersección de las calles República de Francia y Blas Parera, en jurisdicción de la Comisaría 3ra de Quilmes. Alertados por denuncias de vecinos, efectivos policiales y del Comando de Patrullas se desplazaron hacia el sitio, donde constataron el desarrollo de una riña colectiva que involucraba el uso de piedras y palos por parte de los participantes.
Ante la llegada de los móviles policiales, la mayoría de los involucrados en la trifulca se dispersó de inmediato. En el lugar permaneció un hombre que presentaba heridas cortantes de consideración y sangrado profuso en la región del cuello. Al ser asistido por los oficiales, la víctima relató que, en el marco de la pelea, otro individuo le había arrojado una botella de vidrio rota directamente hacia la garganta con la clara intención de causarle un daño letal.
Mientras el herido era trasladado de urgencia por una unidad del SAME al Hospital Iriarte para quedar internado bajo observación médica, los agentes del Gabinete Técnico Operativo (GTO) iniciaron una recorrida por las inmediaciones para dar con el responsable del ataque. De acuerdo con el parte oficial que lleva la firma del Comisario Mayor Eduardo M. Arancibia, los efectivos localizaron al sospechoso sentado sobre el cordón de la vereda a pocos metros del lugar del hecho.
El sujeto intentó montar una escena de disimulo, fingiendo que su presencia en el sitio era ajena al conflicto para engañar a los uniformados. No obstante, la estrategia se desmoronó rápidamente cuando otros vecinos del barrio comenzaron a increparlo y lo señalaron de manera directa como el autor de la agresión. Tras ser identificado como Rojas Sarabia, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.
La causa ha quedado radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 06 del Departamento Judicial Quilmes. La fiscalía interviniente ratificó la aprehensión bajo la carátula de Tentativa de Homicidio y ordenó las diligencias de rigor, incluyendo la indagatoria del imputado en sede judicial, mientras se sigue de cerca la evolución clínica del vecino agredido.
LE PUEDE INTERESAR
Un vecino de Quilmes se alzó con un premio millonario en la Quiniela Plus
LE PUEDE INTERESAR
Detienen a madre por agredir a su hija en Quilmes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí