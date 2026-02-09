Arrestado tras agredir a vecino con botella rota y hacerse pasar por testigo

Un hombre de 33 años fue aprehendido en las últimas horas en Quilmes Oeste bajo el cargo de tentativa de homicidio, tras protagonizar una violenta disputa vecinal en la que hirió gravemente a otra persona con una botella rota. El incidente se caracterizó no solo por la ferocidad del ataque, sino también por el intento del agresor de evadir su responsabilidad simulando ser un testigo presencial ante el arribo de las fuerzas de seguridad.

El episodio tuvo lugar durante el pasado fin de semana en la intersección de las calles República de Francia y Blas Parera, en jurisdicción de la Comisaría 3ra de Quilmes. Alertados por denuncias de vecinos, efectivos policiales y del Comando de Patrullas se desplazaron hacia el sitio, donde constataron el desarrollo de una riña colectiva que involucraba el uso de piedras y palos por parte de los participantes.

Ante la llegada de los móviles policiales, la mayoría de los involucrados en la trifulca se dispersó de inmediato. En el lugar permaneció un hombre que presentaba heridas cortantes de consideración y sangrado profuso en la región del cuello. Al ser asistido por los oficiales, la víctima relató que, en el marco de la pelea, otro individuo le había arrojado una botella de vidrio rota directamente hacia la garganta con la clara intención de causarle un daño letal.

Mientras el herido era trasladado de urgencia por una unidad del SAME al Hospital Iriarte para quedar internado bajo observación médica, los agentes del Gabinete Técnico Operativo (GTO) iniciaron una recorrida por las inmediaciones para dar con el responsable del ataque. De acuerdo con el parte oficial que lleva la firma del Comisario Mayor Eduardo M. Arancibia, los efectivos localizaron al sospechoso sentado sobre el cordón de la vereda a pocos metros del lugar del hecho.

El sujeto intentó montar una escena de disimulo, fingiendo que su presencia en el sitio era ajena al conflicto para engañar a los uniformados. No obstante, la estrategia se desmoronó rápidamente cuando otros vecinos del barrio comenzaron a increparlo y lo señalaron de manera directa como el autor de la agresión. Tras ser identificado como Rojas Sarabia, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

La causa ha quedado radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 06 del Departamento Judicial Quilmes. La fiscalía interviniente ratificó la aprehensión bajo la carátula de Tentativa de Homicidio y ordenó las diligencias de rigor, incluyendo la indagatoria del imputado en sede judicial, mientras se sigue de cerca la evolución clínica del vecino agredido.