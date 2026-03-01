Talleres y San Lorenzo no se sacaron ventajas

En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres y San Lorenzo igualaron 0-0 en un encuentro intenso y de ocasiones en ambos lados. De esta manera, los dos continúa con andar irregular en el Torneo Apertura.

En el primer tiempo, la “T” avisó con un mano a mano de Dávila que arrastró al arquero y definió, pero Hernández salvó la pelota en la línea. Después, Ronaldo Martínez tuvo un intento claro de chilena, pero la pelota pasó cerca del palo.

En el complemento, el local tuvo unpoco más de iniciativa en el comienzo, donde se destacó donde Ortegoza remató de media distancia, Gulli adivinó el remate, pero no pudo contener la pelota y la jugada terminó en córner.

El Ciclón creció después de los 20 minutos y tuvo dos situaciones de peligro en una misma jugada: Guido Herrera se convirtió en héroe y le atajós los remates a Gulli y después a Reali, para mantener el arco en cero. Los minutos corrieron y la igualdad persistió, por lo que ambos repartieron puntos en Córdoba.