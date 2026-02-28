Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

La argentina "Belén" gana el premio Goya a la mejor película iberoamericana

28 de Febrero de 2026 | 19:21

La película argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi, ganó el sábado el Premio Goya a mejor película iberoamericana en la 40ª edición de los galardones de la Academia de Cine de España, celebrada en Barcelona.

Al recibir el premio, Fonzi agradeció a los integrantes de la producción y mencionó la situación política en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Durante su discurso hizo referencias a conflictos internacionales y a medidas del Ejecutivo argentino. La intervención fue interrumpida por una ovación del público en el Auditori Fòrum CCIB.

La productora Leticia Cristi también tomó la palabra y dedicó el premio a su país. Señaló el contexto que atraviesa el sector audiovisual argentino y expresó la intención de continuar realizando producciones.

Belén competía en la categoría con La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes (Chile); La piel del agua, de Patricia Velásquez (Costa Rica); Manas, de Marianna Brennand (Brasil), y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia).

Basada en el libro Somos Belén, de Ana Correa, la película reconstruye el caso de una joven de Tucumán condenada en 2014 a ocho años de prisión por homicidio tras un aborto espontáneo, cuando la interrupción voluntaria del embarazo era ilegal en Argentina. Fonzi había manifestado en entrevistas previas que el proyecto tenía un vínculo personal por su participación en el movimiento que impulsó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2020.

La gala también reconoció la trayectoria de Susan Sarandon, quien recibió un premio honorífico. En su discurso citó al historiador estadounidense Howard Zinn y se refirió al contexto internacional. Mencionó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al hablar sobre la situación política global.

Durante la ceremonia hubo referencias a los conflictos en Gaza y Ucrania, a la situación de mujeres en Irán y Afganistán y a la política migratoria de Estados Unidos. El actor Álvaro Cervantes obtuvo el Goya a mejor actor de reparto por Sorda y se refirió a la inclusión. Nagore Aramburu ganó el premio a mejor actriz de reparto por Los domingos.

El premio a mejor documental fue para Tardes de Soledad, de Albert Serra. La película Sirât obtuvo dos galardones, entre ellos el de mejor música original para Kanding Ray.

La ceremonia fue conducida por la cantante Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar, quienes interpretaron una versión de la canción Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat. Entre los presentadores estuvo la futbolista Alexia Putellas.

