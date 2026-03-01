Ritondo seguirá como presidente del PRO

El diputado nacional Cristian Ritondo seguirá presidiendo el PRO de la provincia de Buenos Aires, acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, como vice primera y el senador de Junín Pablo Petrecca como vice segundo.

“En esta lista están todos los intendentes del PRO, los diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Un equipo con experiencia, gestión y presencia en cada distrito”, indicaron desde el partido fundado por Mauricio Macri.

En tanto, serán vocales distrito único María Florencia De Sensi, Agustín Forchieri, María José Gentile, Marcelo Matzkin, Verónica Barbieri, Elisa Abella y Rita Salaberry.

Por la Octava sección (La Plata) serán vocales la diputada provincial Julieta Quintero y el concejal Nicolás Morzone. En tanto, el ex intendente Julio Garro aparece como vocal en la Asamblea partidaria.

“En momentos donde la Provincia necesita una alternativa firme y preparada, elegimos dar una señal clara: unidad para terminar con el populismo y empezar a cambiar la Provincia”, indicaron desde el PRO.