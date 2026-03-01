En enero compraron U$S3.709 millones

Los argentinos compraron millones de dólares en enero / WEB

En enero, entre personas y empresas compraron dólares por U$S3.709 millones e ingresaron de individuos y empresas U$S980 millones.

Así, se registró un déficit de U$S2.730 millones, según el Banco Central.

De esos totales, 1,6 millones de personas humanas compraron dólares-billetes por U$S2.613 millones y 730.000 vendieron por U$S410 millones.

En relación a diciembre 2025 marca una aceleración porque fueron 1,5 millón los que realizaron compras brutas de billetes por un total de U$S2.186 millones mientras que 670.000 vendieron por U$S477 millones.

La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario en abril del año pasado. Y fueron financiados por el superávit comercial y la toma de deuda pública (FMI y organismos y bancos internacionales) y privada.

A su vez, la salida neta por viajes, tarjetas pasajes y turismo se llevó en enero U$S1.325 millones (lo mismo que enero 2025) y otros U$S2.256 millones los pagos de intereses (sector público y privado).

Por su parte, pese al superávit comercial (exportaciones menos importaciones) por U$S2.014 millones (exportaciones por U$S6.814 millones y pagos de importaciones por U$S4.800 millones), la cuenta corriente del balance cambiario registró un déficit de U$S919 millones.

Este déficit de U$S919 millones en enero fue porque hubo pagos netos de intereses por U$S1.997 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por U$S10 millones realizadas mediante transferencias de depósitos locales al exterior.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas y en la semana acumuló U$S300 millones y en lo que va del año ya suma U$S2.712 millones.