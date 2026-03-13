Una reconocida marca internacional diseñó ropa con toque argentino: Eva Perón, Mafalda, churros y más

Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Crecen las filas en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Denuncian que La Plata amaneció "tapada de humo" y con "olores nauseabundos" por la quema de un basural
Científicos de La Plata avanzan con un dispositivo de diagnóstico para la hepatitis E, que se transmite por el agua
Jornada histórica y emotiva en Ignacio Correas por el estreno de su primera escuela secundaria
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Con streaming, hoy vuelve el fútbol femenino: Gimnasia quiere gloria y Estudiantes no puede desaprovecharlo
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo
VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
¡La Escuela Primaria de Gimnasia 'René Favaloro' cumplió 25 años!
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Reconocido influencer: quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense
Buen tiempo este viernes en La Plata aunque se instalan algunas nubes ¿Se viene un finde caluroso?
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 13 de marzo
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La marca italiana Moschino sorprendió en la Milan Fashion Week con un desfile cargado de identidad argentina. La colección otoño-invierno 2026, presentada en Milán, transformó la pasarela en un homenaje a la cultura del país con referencias que fueron desde Eva Perón hasta el Obelisco de Buenos Aires, pasando por el tango, el campo y distintos íconos populares.
La propuesta estuvo a cargo del diseñador argentino Adrián Appiolaza, director creativo de la firma desde 2024, quien decidió mirar hacia sus raíces para construir una colección que combinó el estilo irreverente de la casa italiana con símbolos profundamente ligados a la cultura nacional. El resultado fue una pasarela donde lo argentino se convirtió en protagonista dentro de uno de los eventos más importantes del calendario de la moda mundial.
Entre los diseños más llamativos apareció una remera con la imagen pixelada de Eva Perón, reinterpretada en clave pop, y vestidos que incorporaban la silueta del Obelisco porteño. También hubo guiños a la historieta argentina con estampas de Mafalda, además de referencias al fileteado porteño y a la vida urbana de Buenos Aires.
La colección también miró hacia el interior del país. El imaginario gauchesco y el paisaje rural se filtraron en telas, texturas y siluetas que evocaban al campo argentino, mientras que el tango inspiró movimientos, volados y cortes que recordaban la elegancia de los bailarines sobre la pista.
LE PUEDE INTERESAR
Una noche de otros universos: brillo, moda y celebrities en el Alcorta Edition 2025
LE PUEDE INTERESAR
Festival en Venecia: los mejores outfits en la alfombra roja
Como es habitual en el ADN creativo de la marca, los accesorios tuvieron un papel central. Sobre la pasarela aparecieron piezas tan inesperadas como carteras con forma de guitarra criolla, cactus o incluso bolsas de churros convertidas en objetos de lujo, combinando humor, nostalgia y cultura popular.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí