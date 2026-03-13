Una reconocida marca internacional diseñó ropa con toque argentino: Eva Perón, Mafalda, churros y más

La marca italiana Moschino sorprendió en la Milan Fashion Week con un desfile cargado de identidad argentina. La colección otoño-invierno 2026, presentada en Milán, transformó la pasarela en un homenaje a la cultura del país con referencias que fueron desde Eva Perón hasta el Obelisco de Buenos Aires, pasando por el tango, el campo y distintos íconos populares.

La propuesta estuvo a cargo del diseñador argentino Adrián Appiolaza, director creativo de la firma desde 2024, quien decidió mirar hacia sus raíces para construir una colección que combinó el estilo irreverente de la casa italiana con símbolos profundamente ligados a la cultura nacional. El resultado fue una pasarela donde lo argentino se convirtió en protagonista dentro de uno de los eventos más importantes del calendario de la moda mundial.

Entre los diseños más llamativos apareció una remera con la imagen pixelada de Eva Perón, reinterpretada en clave pop, y vestidos que incorporaban la silueta del Obelisco porteño. También hubo guiños a la historieta argentina con estampas de Mafalda, además de referencias al fileteado porteño y a la vida urbana de Buenos Aires.

La colección también miró hacia el interior del país. El imaginario gauchesco y el paisaje rural se filtraron en telas, texturas y siluetas que evocaban al campo argentino, mientras que el tango inspiró movimientos, volados y cortes que recordaban la elegancia de los bailarines sobre la pista.

Como es habitual en el ADN creativo de la marca, los accesorios tuvieron un papel central. Sobre la pasarela aparecieron piezas tan inesperadas como carteras con forma de guitarra criolla, cactus o incluso bolsas de churros convertidas en objetos de lujo, combinando humor, nostalgia y cultura popular.