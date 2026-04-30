Intensa y sorpresiva noche en Gran Hermano: cómo quedó la placa de nominados

Sol Abraham fue expulsada por Gran Hermano y Cinzia entró en su lugar.

Así, con ese shock, los participantes fueron a votar. Sin dudas, la casa quedó impactada por la expulsión de Sol Abraham. Gran Hermano la invitó a retirarse, luego de que la participante insistiera con sus ganas de irse porque extrañaba a su hija.

Entonces, Cinzia regresó para ocupar su lugar, gracias al Golden Ticket. Con ese contexto, los jugadores fueron a nominar.

Allí, Tamara Paganini es la líder de la semana en Gran Hermano Generación Dorada y eligió a Manuel para que haga uso de su beneficio: fulminar a dos jugadores. De esta manera, él nominó a Emanuel y Luana.

Con ese cuadro de situación, ninguno de ellos cuatro pasará por el confesionario a votar.

La placa final quedó formada por toda la casa, excepto Tamara Paganini por líder, porque pasó algo insólito.

Según Santiago del Moro, tenían que quedar ocho nominados más los dos fulminados. Como los participantes apuntaron solo contra siete jugadores, la producción de Gran Hermano decidió que todos queden en la pallestra.

De esta manera, la jugada de la fulminación y la nominación de los participantes quedó en vano y perdió todo el sentido.

La placa multitudinaria, incluida la Bomba Tucumana que acaba de ingresar como reemplazo de La Maciel y Cinzia, que entró este miércoles por Solange Abraham, se anunció a la casa, pero sin explicarles qué pasó.

La placa es Generación Dorada. Es decir que, durante las primeras 24 horas será positiva y bajarán aquellos que más votos reciban.

Finalmente, hasta el próximo lunes, la votación seguirá de forma negativa.