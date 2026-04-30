Marcha de la CGT por el Día del Trabajador

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La Central obrera se movilizará a Plaza de Mayo, junto a movimientos sociales. No descartan nuevas protestas
En conmemoración por el Día del Trabajador, la CGT realizará hoy una marcha a Plaza de Mayo, que tendrá el respaldo de movimientos sociales, culturales y políticos, con tono muy crítico a las políticas del Gobierno nacional.
La central obrera apuesta a realizar una movilización multitudinaria, a mostrar músculo y exhibir que su capacidad de aglutinar trabajadores se encuentra intacta. También, apuesta congregar a sectores perjudicados por la gestión de La Libertad Avanza, tal como mencionó Cristian Jerónimo, triunviro cegetista y Secretario General del Seivara (Sindicato de Empleados del Vidrio).
“La movilización va a ser multitudinaria”, anticipó en el marco de una jornada que será “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”, y que definió como “pacífica” y masiva.
Consultadas por EL DIA, fuentes de la CGT Regional La Plata indicaron que sus dirigentes y militantes se unirán hoy a la movilización de Plaza de Mayo, mientras preparan un acto local para el lunes.
En relación con la situación económica, eje de los reclamos de este jueves por parte de los manifestantes, Jerónimo afirmó que “el pueblo argentino la está pasando mal”, al tiempo que consideró una “falacia” los datos oficiales sobre mejora salarial y empleo, señalando que “la gente no llega a fin de mes y que crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”.
En ese marco, advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando”, sin descartar “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”. También, planteó que “tiene que construirse algo muy amplio”. El líder sindical lo mencionó en referencia a la necesidad de generar una alternativa política que supere al peronismo tradicional e incorpore a distintos sectores.
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Existen distintas organizaciones detrás de ese objetivo. Una es la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que también prometió estar en Plaza de Mayo luego de diversas conversaciones con el triunvirato con quien mantiene una excelente sintonía.
La Iglesia, en tanto, tomó distancia: tal como le consta a Agencia Noticias Argentinas, la cúpula eclesiástica no quiso formar parta de la jornada de protesta a pesar de la invitación cegetista. En la calle Azopardo lamentaron la decisión de la dirigencia en medio de un panorama económico crítico.
En relación a los servicios que funcionarán, el transporte será uno de los puntos clave de la jornada y podría presentar un funcionamiento irregular según la adhesión sindical. Los trenes, gracias al cese de actividades que anunció La Fraternidad, tendrán interrupciones.
Algunos sectores confirmaron que no tendrán funcionamiento normal, lo que impactará en distintos servicios: Recolección de residuos, atención en organismos públicos, correo y logística y dependencias estatales gracias a las medidas de retención de tareas de UPCN y ATE.
Para Jorge Sola, otro de los triunviros, este puede ser un primer paso hacia medida de mayor contundencia: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”.
Por otro lado, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que integra el Frente de Izquierda, llamó a marchar mañana bajo la consigna de construir una “verdadera alternativa de poder”, la dirigencia se movilizará a las 16 al microestadio de Ferro.
En ese acto, la figura central será la diputada nacional Myriam Bregman, quien llega al encuentro precedida por un dato entusiasma a las filas del PTS: el “crecimiento sostenido” en su imagen e influencia popular, según encuestas como la que realizó la Universidad de San Andrés, que muestra a la dirigente con un 43% de imagen positiva.
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