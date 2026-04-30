Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

30 de Abril de 2026 | 05:27 Edición impresa

HOY

BALLET

La Bayadera.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Gratis con reserva online.

MÚSICA

Grupo Sombras.- A las 21 en el Hípico, 52 entre 118 y 119.

Nonpalidece.- A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.

Milopeña del ingresante.- En el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A las 18, clase inicial. Coordina: Fernanda Tappatá; Tango DJ “Yandira”; Majo Molina Chazarreta; Rivera Sur; Curtale - Moreno – Lingeri; Denis y Las Perlas. Entrada Libre y Gratuita.

Roda de samba y pagode.- A las 21.30 en La Ferretería Cultural, 57 entre 11 y 12.

Chaza peña.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Se presentan: Benja Molina Chazarreta, Silvia Gómez y Los Hermanos Herrera.

Viejas locas: Intoxicados. Tributo.- A las 23.50 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64.

CINE

La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.

I Saw the Devil.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Kim Jee-woon.

Nuestra tierra.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lucrecia Martel.

Captain Fantastic.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Matt Ross.

“Atmósfera Carnelli”

MAÑANA

MÚSICA

Los Gardelitos.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Festival Nacional del Cuarteto.- Desde las 16 en el estacionamiento del Estadio Único, 25 y 32. Participan: La Mona Jiménez, El Loco Amato, Ulises Bueno, Desakta2, Damián Córdoba, Cachumba, Lore Jiménez, Valentina Márquez y Simón Aguirre.

Julieta Laso.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso.

Tremendo marañón.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Versión animal.- A las 18 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Homenaje a Soda Stereo. A la gorra.

Nuestro romance.- A las 20 en Sala Ópera, 58 entre 10 y 11.

TEATRO

La Zanja.- A las 21 en el Obrero, 13 y 71.

Atmósfera Carnelli.- A las 21 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, escrita y dirigida por Nelson Mallach, con Julieta Ranno, Joaquín Merones, Paula Lucero y Guido Dalponte.

Humorísimas.- A las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con nuevos personajes, animación y diversión con Jonatan Sapag, Franco Laplagne y Nico Prada.

Leo Maiello: Yo sin culpa.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, charla en vivo que mezcla psicología, música, humor y mucha reflexión.

El puente azul.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

En la orilla.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y actuación de Nora Oneto y Graciela Sandoval, y dirección de Carlos Aprea.

Festival Nacional del Cuarteto con Ulises Bueno, la Mona Jiménez y más

SÁBADO

BALLET

La Bayadera.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Gratis con reserva online.

MÚSICA

La teoría del caos + Tío Valen.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

La Plata cumbia.- A las 20 en el estacionamiento del Estadio Único, 25 y 32, con Damas Gratis, La T y la M, Mario Luis, El Chili Fernández, Tambó Tambó, Damaris, Sugar + Debo DJ.

Asspera.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Boom Batuke.- A las 17 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71.

Mr. Collins.- A las 18 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Tributo a Génesis y Phil Collins. A la gorra.

Rolo Sartorio.- A las 20 en Espacio Medusa, 55 entre 10 y 11.

Daniel Olivera.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

CINE

Intensamente.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pete Docter y Ronaldo Del Carmen. Entrada gratis.

La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.

NeZha.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang.

TEATRO

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Bye Bye.- A las 21 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con guión y dirección de Alejandra Fiori.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Gratis. Colaboración: leche larga vida.

Terapia despareja.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47. Eli y Martín Risotti, un matrimonio con muchos años de casados, deciden comenzar una terapia de pareja para superar una crisis, buscando afianzar su relación.

La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con nuevos personajes, animación y diversión con Jonatan Sapag, Franco Laplagne y Nico Prada.

Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

INFANTILES

Alicia en el país de las Maravillas.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

Mundo Arlequín.- A las 15.30 en la Biblioteca Del Otro Lado del Árbol, Parque Saavedra, presenta su espectáculo “Una Loca Re-Zeta”. Gratis.

Actividades

Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Trío Mouján + Romero + Manzano

DOMINGO

MÚSICA

Trío Mouján Romero Manzano.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el trío integrado por Federico Mouján en violín; Pablo Romero en violoncello y Laura Manzano en piano. Interpretarán obras de W.A.Mozart y Brahms.

Ciro Rolón.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 N° 879 entre 12 y 13. el pianista ofrecerá un programa de Beethoven; Scriabin; Ponce y Chopin.

Zita dúo tango.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Adrián Martínez (bandoneón) y Diego Graciosi (piano). Músicos invitados: Daniela Rey (flauta traversa); Federico Jaureguiberry (saxo alto). Tango instrumental. A la gorra.

Canciones de cisterna.- A las 17.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Esteban Rimsky.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, concierto de órgano.

Folclore y peña libre.- A las 16 en 76 y 125, Berisso.

CINE

La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.

Vampiros.- A las 20:30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de John Carpenter.

Nuestra tierra.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lucrecia Martel.

Good bye, Dragon Inn.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tsai Ming-Liang.

TEATRO

Bye Bye.- A las 20 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.

Contra el Amor.- A las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler. Dirección: Andrea Hamame

El fondo del secreto.- A las 19.30 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Acuerdo para cambiar de casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 47, de Griselda Gambaro, con dirección de César Palumbo.

Primera noche.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, a cargo de Grupo Lumbrera.

INFANTILES

Pinocho.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer, en el marco del ciclo infantil.

Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música original de Tato Finocchi, y libro y dirección de Gastón Marioni.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

May the 4th be with you: La Plata.- A las 19 en Estudio Funk, 47 nº 1082, celebración de la previa al Día de Star Wars con coleccionismo, música en vivo, personajes, make up y videojuegos, concurso de cosplay, ilustración en vivo.

LITERARIAS

Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 número 1372, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de la Primera Mateada del año, encuentro literario musical. Entrada libre y gratuita.