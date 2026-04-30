VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
Armas, bullying escolar y un combo explosivo: el panorama alarmante que se da en la Región
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
¿Pampita, separada?: rumor bomba sobre una nueva infidelidad
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
En La Plata, micros más caros y un servicio que no mejora: se multiplican las quejas por baja frecuencia
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica
Un video avivó la llama: los Stones, cada vez más cerca ¿de La Plata?
Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La “amiga” de Berlusconi: prostitución, indulto y un enorme escándalo VIP
El delito no pidió "turno" y golpeó "sin anestesia": simuló un dolor de muelas para asaltar a un dentista de La Plata
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
BALLET
La Bayadera.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Gratis con reserva online.
LE PUEDE INTERESAR
Un paseo por Buenos Aires
LE PUEDE INTERESAR
La nueva Evita
MÚSICA
Grupo Sombras.- A las 21 en el Hípico, 52 entre 118 y 119.
Nonpalidece.- A las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.
Milopeña del ingresante.- En el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A las 18, clase inicial. Coordina: Fernanda Tappatá; Tango DJ “Yandira”; Majo Molina Chazarreta; Rivera Sur; Curtale - Moreno – Lingeri; Denis y Las Perlas. Entrada Libre y Gratuita.
Roda de samba y pagode.- A las 21.30 en La Ferretería Cultural, 57 entre 11 y 12.
Chaza peña.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Se presentan: Benja Molina Chazarreta, Silvia Gómez y Los Hermanos Herrera.
Viejas locas: Intoxicados. Tributo.- A las 23.50 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64.
CINE
La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.
I Saw the Devil.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Kim Jee-woon.
Nuestra tierra.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lucrecia Martel.
Captain Fantastic.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Matt Ross.
“Atmósfera Carnelli”
MÚSICA
Los Gardelitos.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.
Festival Nacional del Cuarteto.- Desde las 16 en el estacionamiento del Estadio Único, 25 y 32. Participan: La Mona Jiménez, El Loco Amato, Ulises Bueno, Desakta2, Damián Córdoba, Cachumba, Lore Jiménez, Valentina Márquez y Simón Aguirre.
Julieta Laso.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso.
Tremendo marañón.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Versión animal.- A las 18 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Homenaje a Soda Stereo. A la gorra.
Nuestro romance.- A las 20 en Sala Ópera, 58 entre 10 y 11.
TEATRO
La Zanja.- A las 21 en el Obrero, 13 y 71.
Atmósfera Carnelli.- A las 21 en el Max Nordau, 11 entre 58 y 59, escrita y dirigida por Nelson Mallach, con Julieta Ranno, Joaquín Merones, Paula Lucero y Guido Dalponte.
Humorísimas.- A las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con nuevos personajes, animación y diversión con Jonatan Sapag, Franco Laplagne y Nico Prada.
Leo Maiello: Yo sin culpa.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, charla en vivo que mezcla psicología, música, humor y mucha reflexión.
El puente azul.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
En la orilla.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y actuación de Nora Oneto y Graciela Sandoval, y dirección de Carlos Aprea.
Festival Nacional del Cuarteto con Ulises Bueno, la Mona Jiménez y más
BALLET
La Bayadera.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Intervendrán el Ballet Estable que dirige María Fernanda Bianchi y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Darío Domínguez Xodo. Gratis con reserva online.
MÚSICA
La teoría del caos + Tío Valen.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.
La Plata cumbia.- A las 20 en el estacionamiento del Estadio Único, 25 y 32, con Damas Gratis, La T y la M, Mario Luis, El Chili Fernández, Tambó Tambó, Damaris, Sugar + Debo DJ.
Asspera.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.
Boom Batuke.- A las 17 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71.
Mr. Collins.- A las 18 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. Tributo a Génesis y Phil Collins. A la gorra.
Rolo Sartorio.- A las 20 en Espacio Medusa, 55 entre 10 y 11.
Daniel Olivera.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
CINE
Intensamente.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pete Docter y Ronaldo Del Carmen. Entrada gratis.
La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.
NeZha.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Yu Yang.
TEATRO
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.
Bye Bye.- A las 21 en la sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.
Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con guión y dirección de Alejandra Fiori.
La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa. Gratis. Colaboración: leche larga vida.
Terapia despareja.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47. Eli y Martín Risotti, un matrimonio con muchos años de casados, deciden comenzar una terapia de pareja para superar una crisis, buscando afianzar su relación.
La gravedad de lo incierto.- A las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con nuevos personajes, animación y diversión con Jonatan Sapag, Franco Laplagne y Nico Prada.
Cuerdas sueltas.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.
INFANTILES
Alicia en el país de las Maravillas.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.
Mundo Arlequín.- A las 15.30 en la Biblioteca Del Otro Lado del Árbol, Parque Saavedra, presenta su espectáculo “Una Loca Re-Zeta”. Gratis.
Actividades
Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Trío Mouján + Romero + Manzano
MÚSICA
Trío Mouján Romero Manzano.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el trío integrado por Federico Mouján en violín; Pablo Romero en violoncello y Laura Manzano en piano. Interpretarán obras de W.A.Mozart y Brahms.
Ciro Rolón.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 N° 879 entre 12 y 13. el pianista ofrecerá un programa de Beethoven; Scriabin; Ponce y Chopin.
Zita dúo tango.- A las 16 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71, con Adrián Martínez (bandoneón) y Diego Graciosi (piano). Músicos invitados: Daniela Rey (flauta traversa); Federico Jaureguiberry (saxo alto). Tango instrumental. A la gorra.
Canciones de cisterna.- A las 17.30 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Esteban Rimsky.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, concierto de órgano.
Folclore y peña libre.- A las 16 en 76 y 125, Berisso.
CINE
La casaca de Dios.- A las 18.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Fernán Mirás.
Vampiros.- A las 20:30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de John Carpenter.
Nuestra tierra.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lucrecia Martel.
Good bye, Dragon Inn.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tsai Ming-Liang.
TEATRO
Bye Bye.- A las 20 en la sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con entrada libre y gratuita. Las entradas se retiran una hora antes de cada función.
Contra el Amor.- A las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Esteve Soler. Dirección: Andrea Hamame
El fondo del secreto.- A las 19.30 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.
Nunca es siempre.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.
Acuerdo para cambiar de casa.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 47, de Griselda Gambaro, con dirección de César Palumbo.
Primera noche.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, a cargo de Grupo Lumbrera.
INFANTILES
Pinocho.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con dramaturgia y dirección de Leo Ringer, en el marco del ciclo infantil.
Tanguito mío, un musical bien guapito.- A las 17 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con música original de Tato Finocchi, y libro y dirección de Gastón Marioni.
ACTIVIDADES
Feria del playón.- Desde las 14 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
May the 4th be with you: La Plata.- A las 19 en Estudio Funk, 47 nº 1082, celebración de la previa al Día de Star Wars con coleccionismo, música en vivo, personajes, make up y videojuegos, concurso de cosplay, ilustración en vivo.
LITERARIAS
Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 número 1372, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de la Primera Mateada del año, encuentro literario musical. Entrada libre y gratuita.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí