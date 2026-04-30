Destacan investigación del Hospital San Martín

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Investigadores alertaron por la presión arterial en embarazos de riesgo y propusieron un sistema para evitar casos fatales
Un equipo de investigadores del Hospital San Martín de La Plata encendió una señal de alerta fundamental sobre el control de la salud gestacional. El trabajo, recientemente distinguido en el XXXII Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, demostró que las mediciones de presión arterial realizadas exclusivamente en el consultorio médico no reflejan adecuadamente el verdadero estado de salud de las mujeres embarazadas que padecen hipertensión crónica.
El grupo de pacientes representa uno de los mayores desafíos para la obstetricia moderna. La hipertensión previa al embarazo aumenta drásticamente la probabilidad de desarrollar preeclampsia, una complicación multisistémica potencialmente grave que pone en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Ante este escenario, la precisión en el diagnóstico y seguimiento no es solo una cuestión técnica, sino una herramienta de supervivencia.
La investigación analizó a 247 mujeres embarazadas con hipertensión crónica, con el objetivo de evaluar si los valores de presión tomados por el médico en la consulta diaria podían predecir con exactitud lo que sucede en la vida cotidiana de la paciente. Para eso, se compararon los registros manuales con el Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial de 24 horas (MAPA), un dispositivo que registra la presión de forma automática durante todo un día y una noche.
Los datos obtenidos fueron contundentes y preocupantes: la presión en el consultorio mostró una capacidad muy baja para identificar si el nivel de presión está realmente controlado a lo largo del día. El estudio reveló que, incluso, cuando los valores en el consultorio parecían normales (lo que suele dar una falsa sensación de seguridad), muchas pacientes presentaban picos hipertensivos en su vida diaria.
Lo más significativo del hallazgo es la correlación clínica: aquellas mujeres que mantenían un buen control medido por el sistema MAPA presentaron un riesgo significativamente menor de preeclampsia y complicaciones fetales, especialmente en las etapas avanzadas del embarazo (semanas 20 a 30). Sin embargo, las mediciones tradicionales en la camilla del médico no lograron detectar estas diferencias de riesgo.
El equipo ganador está integrado por Walter Espeche, Martín Salazar, Julian Minetto, Sofía Pacho, Juan Ignacio Pérez Duhalde, Juan Todoroff, Ezequiel Giordani, Cecilia Leiva, Camilo Martínez, Matías Santa María, Sebastián Collado, Fabrizio Strapoli, Macarena Barreda, Agustina Cognetti, Jeremías Alguna, Mariano Costa, Pedro Sánchez Trapes, Daniel Olano, Pablo Campillo, Eugenio Irma, Celeste Ríos, Jorge Belauzarran, Yanina Del Corro, Rodrigo Solez, Ana Iraola, Daniela Gómez y Cinta Farías.
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Los investigadores concluyen que confiar únicamente en el tensiómetro del consultorio puede derivar en decisiones clínicas inadecuadas o tardías. Destacan que el monitoreo de 24 horas es una herramienta clave e insustituible. En un contexto global donde los trastornos hipertensivos del embarazo siguen siendo una de las principales causas de mortalidad materna, este estudio refuerza la necesidad de actualizar los protocolos de salud pública para incorporar tecnologías más precisas en pacientes de alto riesgo.
En el Hospital San Martín de La Plata, la Unidad de Enfermedades Cardiometabólicas se ha consolidado como un referente de trabajo interdisciplinario. Sus profesionales, que abordan la problemática desde una mirada integral que incluye medicina, nutrición, enfermería y trabajo social, han sido premiados internacionalmente por su compromiso con la prevención cardiovascular.
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