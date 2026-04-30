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Política y Economía

Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba que dispuso el Gobierno

El incremento, por impuestos, será parcial en el mes de mayo e impactará en los precios. El ajuste total se pasó para junio

Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba que dispuso el Gobierno
30 de Abril de 2026 | 08:59

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El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para mayo que tendrá impacto en los surtidores y difirió para junio el resto del ajuste pendiente, mediante el Decreto 302/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La normativa determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de mayo de 2026. De esta manera, en el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo trepa $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono.

En cuanto al gasoil, el tributo sube $9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, a $5,019 en el tratamiento diferencial para algunas regiones y a $1,056 en el impuesto al dióxido de carbono.

El ajuste rige en todo el país, con una aplicación diferente para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido de Patagones en Buenos Aires y el departamento de Malargüe en Mendoza.

Asimismo, el Gobierno estipuló en el decreto que los efectos de los incrementos remanentes en los montos de los impuestos de las actualizaciones correspondientes al 2024 y al 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, no se apliquen completamente en mayo sino que pasan a junio. Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

La decisión se da en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente, buscando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación que se viene acelerando en los últimos meses.

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De esta forma, la administración de Javier Milei continúa desdoblando y postergando los aumentos impositivos plenos sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios al público y por consiguiente en la inflación.

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