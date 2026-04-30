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Policiales |LA MÉDICA ANDREA SORIA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SU ABSOLUCIÓN EN LA PLATA

“La verdad científica se impuso ante la mentira”

Juzgada por mala praxis, hizo un descargo al sentir manchado su honor. Habló de una “campaña” y dijo que no abandonará su profesión

“La verdad científica se impuso ante la mentira”

Un juicio por mala praxis terminó en absolución de culpa y cargo / Web

30 de Abril de 2026 | 04:48
Edición impresa

La médica Andrea Viviana Soria, que fue absuelta en juicio oral luego de un calvario (“judicial y personal -según definió-”) de seis años, forzado a partir una acusación de mala praxis que no prosperó, decidió romper el silencio y hablar por primera vez con EL DIA de sus padecimientos: “Luego de seis años de un calvario judicial y personal, el Juzgado en lo Correccional N° 4 de La Plata, a cargo de la Dra. Claudia Greco, ha dictado mi libre absolución el pasado viernes. Hoy, con la sentencia en la mano, puedo decir que la Justicia finalmente ratificó lo que siempre supe: mi inocencia frente a una denuncia carente de toda verdad”.

“Durante este largo proceso, no solo debí enfrentar una causa judicial, sino una divulgación pública llena de mentiras, insultos y difamaciones que fueron devastadoras en lo personal y en lo familiar. Por momentos me sentí abatida; el nivel de agresión y los insultos que recibí fueron desmedidos: me acusaron de asesina, me insultaron libremente y hasta me acusaron de haber prendido fuego tres vehículos. Sin embargo, pese a ese intento de destrucción de mi imagen pública, hubo algo que la maldad y la mentira no pudo quebrar: la confianza de quienes realmente me conocen”, indicó.

Según Soria, “siempre conté con el apoyo de mi entorno, de mis pacientes y de las instituciones donde me desempeño laboralmente, que nunca tomaron esas mentiras como ciertas. El amor y el compromiso que he generado en estos 30 años de carrera fueron mucho más fuertes que cualquier difamación. Fue ese respaldo el que me dio las fuerzas necesarias para seguir trabajando día a día como médica, incluso en los días en que me sentía más golpeada por tanta violencia”.

La médica entendió que el fallo fue claro: “No existió intoxicación y no hubo negligencia. Se desestimó aquel listado interminable de síntomas y enfermedades que se me intentó adjudicar sin ninguna prueba médica real. La `verdad científica` se impuso sobre el relato, devolviendo la racionalidad a un caso que nunca debió llegar a estas instancias”.

Para cerrar, indicó: “Quiero agradecer profundamente a mi equipo de defensa, quienes no solo me defendieron jurídicamente, sino que me sostuvieron en los momentos más difíciles y hago una mención especial para Micaela Parra, mi hija, quien me defendió con altura y conocimiento profesional en su primer caso penal. Verla ahí fue el orgullo más grande que pude tener en todo esto. La medicina es mi vocación y la razón de mi existencia. De estos seis años elijo quedarme con el aprendizaje y con la satisfacción de saber que mi honor ha sido restituido. Aquellos que eligieron insultarme y mentir tendrán ahora que lidiar con su propia conciencia; yo elijo seguir adelante, con la frente en alto, haciendo lo que amo: ejercer la medicina”.

 

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