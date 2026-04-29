Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha vs Flamengo

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Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores 2026

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores 2026
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

30 de Abril de 2026 | 03:16
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8

FERNANDO MUSLERA

A pesar del gol, en el cual, tuvo escaso margen de reacción, fue la gran figura del equipo con atajadas decisivas que sostuvieron el resultado en los momentos de mayor exigencia. Respondió con seguridad, mostró buenos reflejos y apareció cada vez que el rival logró romper líneas. En el final del partido, fue donde más lo demandaron.

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5

A TOMÁS PALACIOS LE COSTÓ LA MARCA Y JUGÓ AL LÍMITE

En la jugada del gol perdió en la marca. Más allá de eso, volvió a mostrarse intenso y vehemente para cortar avances rivales, aunque por momentos jugó al límite y quedó muy cerca de ver la roja.

 

4

PIERO MAZA, NOCHE ERRÁTICA, DESPROLIJA Y CON FALLOS DISCUTIBLES

No estuvo fino en la interpretación de varias jugadas y fue perdiendo el control del partido con el correr de los minutos. Además, dejó dudas en algunos fallos puntuales y criterios inconsistentes.

 

------------------------------

 

Fernando Muslera (8)
Más allá del gol, donde poco pudo hacer, respondió con solvencia y sostuvo al equipo con intervenciones clave en los momentos de mayor exigencia.

Eric Meza (5)
Mostró decisión para proyectarse, aunque sufrió los ataques del rival. Tuvo varias llegadas a campo rival pero sus centros no fueron los mejores.

Leandro González Pirez (6)
Comandó la salida desde el fondo, aunque con algunas imprecisiones. Durante el segundo tiempo su rendimiento fue de menor a mayor.

Tomás Palacios (5)
Le ganaron en la marca del gol. Y nuevamente, mostró vehemencia a la hora de cortar los ataques, quedó al borde de una expulsión.

Gastón Benedetti (6)
Fue encontrando espacios para soltarse por izquierda, donde aportó profundidad y buenos centros. En defensa no sufrió demasiado por su sector.

Mikel Amondarain (6)
Volvió a pararse en posición de ocho. Pisó el área y tuvo algunos desbordes por la banda.

Ezequiel Piovi (6)
Buenas acciones en el retroceso. Además, fue el primer pase para gestar ataque en mitad de cancha.

Gabriel Neves (5)
Escasa participación durante la primera parte. Los centros que elevó quedaron cortos.

Tiago Palacios (5)
Le costó imponerse en los duelos individuales, y perdió más de lo que ganó en el uno contra uno.

Guido Carrillo (6)
Otra vez volvió a dejar en claro que es el hombre de los goles importantes. No había tenido mucho contacto con el balón, pero apareció en el momento justo.

Facundo Farías (6)
Mostró buenas individualidades y tuvo chances de gol, aunque falló en la definición.

INGRESARON

Edwuin cetré (6)
Le cambió el ritmo al equipo con su ingreso, aportó frescura y desequilibrio. Además, tuvo un remate venenoso que pasó cerca y llevó peligro.

Alexis Castro (-)
Ingresó en los minutos finales del partido.

Brian Aguirre (-)
Elevó un tiro de esquina.

Adolfo Gaich (-)
Al igual que Castro y Aguirre jugó un puñado de minutos. No tuvo contacto con el balón.

 

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