Robaron 400 mil dólares en Berazategui y la Policía los atrapó

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a los integrantes de una banda criminal este 30 de abril de 2026 tras doce allanamientos realizados en los partidos de Quilmes y Lanús. Los delincuentes asaltaron una vivienda del barrio San Carlos, en Berazategui, mediante la rotura del techo y el cielo raso de la propiedad. Los efectivos policiales localizaron a los sospechosos a través de un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad y escuchas telefónicas coordinadas por la justicia local. Los investigadores recuperaron objetos de lujo y un vehículo de alta gama durante los operativos policiales en la zona sur.

El hecho original ocurrió el pasado 20 de abril de 2025 en un domicilio de la calle 102 al 300. El propietario del inmueble advirtió la intrusión de cinco sujetos encapuchados por medio del sistema de vigilancia remota mientras él disfrutaba de sus vacaciones. Los ladrones sustrajeron 400 mil dólares en efectivo, diversos electrodomésticos y pertenencias de alto valor económico. El personal del Gabinete Técnico Operativo recolectó pruebas fundamentales durante varios meses bajo la dirección del fiscal Christian Granados.

La jueza Mora, titular del Juzgado de Garantías N°7 del Departamento Judicial Quilmes, autorizó las órdenes de registro para desarticular la organización. Los uniformados irrumpieron en una finca de la calle Andrés Baranda al 500, en Quilmes Oeste, donde identificaron a uno de los sospechosos principales. Otro grupo operativo ingresó a una casa de la calle Manuel Maza al 3800, en Lanús, y aprehendió a un hombre por el delito de robo agravado por efracción.

Los agentes incautaron una camioneta BMW X1, un teléfono iPhone 17 y perfumes importados de las marcas One Million y Dolce & Gabbana en el domicilio de Villa Diamante. La víctima del robo reconoció las fragancias como parte del botín sustraído de su vivienda meses atrás. Los efectivos también hallaron un revólver calibre .38 y cincuenta proyectiles en un tercer procedimiento sobre la Avenida La Plata al 3900.

El magistrado interviniente dispuso el traslado de los detenidos y el secuestro formal de todos los elementos hallados. La investigación policial busca todavía el paradero del resto de los cómplices y la ubicación del dinero en efectivo. La causa judicial mantiene la carátula de robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego para los distintos implicados en el expediente.