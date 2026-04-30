Barrio Norte shockeado por el crimen de la comerciante: "Era una mujer muy trabajadora"

A menos de 24horas del brutal asesinato de la comerciante en pleno Barrio Norte de La Plata, el barrio amaneció conmovido, en silencio y con un fuerte reclamo de justicia. El móvil de EL DÍA recorrió la zona de calle 37 entre 9 y 10, donde ocurrió el crimen, y recogió el testimonio de vecinos y comerciantes que aún no salen del shock.

La víctima, identificada como Paula Lastiris, de 47 años, fue baleada dentro de su local y falleció horas después en el hospital San Martín . El hecho, que tuvo lugar en medio de una discusión, dejó al descubierto un trasfondo que ahora investiga la Justicia y que estaría vinculado a un conflicto económico por el alquiler del comercio .

En la mañana posterior al crimen, la escena era elocuente: persianas bajas, vecinos hablando en voz baja y una sensación de inseguridad que volvió a instalarse con fuerza. “Era una mujer muy trabajadora, siempre estaba acá, no se metía con nadie. La chica era muy buena, deja una beba muy chiquita. Atendía el cotillón todos los días, no sabemos si tenían algún problema o algo porque solamente iba para los cumpleaños a comprar”, relató una comerciante de la cuadra, visiblemente afectada.

En una entrevista con la prensa nacional, el verdulero que está a pocos metros de donde sucedió el terrible desenlace, Héctor, comentó: "Escuchamos dos detonaciones nada más, luego vinieron los vecinos. Ella estaba tirada en la puerta de entrada agarrándose el pecho, luego cayó un policía y un guardavidas de el frente, la asistieron y luego llegó la ambulancia y se la llevaron, no estaba consciente por lo que pudimos ver. Yo pensé que era un robo, porque estaba tirada contra la puerta que no se podía abrir".

Sobre si conocían a el acusado y único imputado hasta el momento, expresó: "No lo veíamos casi nunca, alguna vez que venia a cobrar el alquiler nada más. Con el esposo lo llamé para avisarle, porque somos vecinos y justo tenía el teléfono para que se venga. El marido se había ido hace tan solo 10 minutos, una locura. Uno se encariña con las personas que convive todos los días acá. Nos llevamos siempre muy bien durante estos 20 años que estamos acá".

Mientras tanto, la investigación avanza y el principal sospechoso, señalado como el autor del disparo, fue detenido a pocas cuadras del lugar tras un operativo policial . La fiscalía analiza incluso agravar la imputación y no descarta que el caso pueda ser encuadrado como femicidio, lo que implicaría una pena de prisión perpetua .

Por otro lado, otro comerciante de al frente, explicó: "Todos pensamos que fue un robo, nunca pasó algo así, estaban desde después de la pandemia aproximadamente alquilando el local. El dueño venia de ves en cuando, muy poco".

En este sentido, un taxista que se acercó hasta el lugar que estaba la prensa, declaró: "El asesino se fue caminando al hospital Español luego de cometer el hecho, quiso abordar un taxi hasta Gonnet en la calle 498 y 28, donde de repente alguien gritó `no lo lleven porque mató una persona` y un taxista decidió no llevarlo y luego siguió caminando y lo agarraron".

Por último, el crimen no solo dejó una víctima fatal, sino también un barrio atravesado por el miedo, la tristeza y el pedido urgente de respuestas. Mientras las pericias continúan, la comunidad intenta retomar la rutina, aunque con la certeza de que nada volverá a ser igual.