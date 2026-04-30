Milei arribó al portaviones estadounidense USS Nimitz, que se encuentra en Mar del Plata

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El Presidente participará de una actividad en el marco de los ejercicios navales en conjunto
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El presidente Javier Milei viajó a Mar del Plata para participar de ejercicios navales tras la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz, acompañado de una acotada comitiva.
Esta actividad está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.
Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Esta participación es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con Estados Unidos por parte del Gobierno nacional.
Junto al Presidente viajaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.
El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones. Su visita coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, que forma parte del programa del último día de ejercicios.
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