Autorizan otro aumento de la tarifa del gas a partir de mañana en La Plata

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Los usuarios del servicio de gas del Gran La Plata, la Provincia y toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán mañana 1 de mayo un nuevo incremento de la tarifa tras la autorización efectuada este jueves por el gobierno de Javier Milei, en el marco del proceso de actualización del sistema energético.
La normativa establece nuevos cuadros tarifarios tanto para el interior bonaerense de la mano de la prestadora Camuzzi Gas Pampeana como para el AMBA a cargo mayormente de la empresa Metrogas, en línea con los criterios definidos por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, en un contexto de emergencia energética vigente desde 2023.
Los usuarios de la provincia de Buenos Aires abastecidos por Camuzzi Gas Pampeana van a tener un aumento superior a los del AMBA. De la comparativa del cuadro tarifario actual y el de mayo surge que la suba va a ser en torno al 4,3%. Para la categoría R1 el cargo fijo aumenta de $3889,24 a $4057,95 y el cargo variable un 10% (de $245,55 a $270,22). Mientras que en la R4 pasará de $26.332 a $27.474.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización responde a la necesidad de avanzar en una recomposición gradual de tarifas para reflejar los costos reales del sistema, en línea con los parámetros definidos para el sector energético.
Según lo dispuesto, para el servicio de Metrogas los valores varían según categoría y nivel de consumo. En los segmentos de mayor demanda (R4), el cargo por consumo asciende a $426,68 por metro cúbico en Ciudad de Buenos Aires y a $387,12 en provincia de Buenos Aires, mientras que para el resto de los usuarios residenciales la tarifa se establece en $281,33 por metro cúbico en ambas jurisdicciones.
Los valores del cargo fijo mensual también varían de acuerdo a la categoría: en la escala R1, los usuarios abonan $3.976,22 en la ciudad y $4.591,88 en la provincia, y en la categoría R4, el importe sube a $94.995,74 en la Capital Federal y a $51.624,44 en territorio bonaerense. Las categorías intermedias presentan incrementos progresivos entre ambos extremos.
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Las nuevas tarifas se enmarcan en la profunda reconfiguración del sistema de transporte de gas natural impulsada por la Secretaría de Energía. Esta normativa ordenó la reasignación de capacidades de transporte y la definición de rutas específicas para cada licenciataria, incluidas nuevas reglas para la asignación de capacidad disponible.
El objetivo declarado es garantizar la seguridad de abastecimiento, la eficiencia operativa y la equidad en el acceso al servicio.
El esquema contempla distintos componentes regulatorios, entre ellos la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2030 y el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).
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