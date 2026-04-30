La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería platense

Dicen que la mejor defensa es el contragolpe. Eso aplicó el oficialismo en el caso de una exaliada, Marcela Pagano. La denunció penalmente por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación se realizó ante el juzgado de María Servini con la firma de Lilia Lemoine, Celeste Ponce, Carlos Zapata y Santiago Santurio, entre otros legisladores de la bancada.

La acusaron en la previa del informe de Adorni de “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.

Mientras, curioso pero serio lo que le pasó al diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, que le endilgó al jefe Gabinete haberse sumado a la “casta” que siempre critica y le recordó que cuando asumió “sacó como yo un traje en cuotas”.

El tema es que el legislador platense fue llamado al silencio porque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le cortó varias veces el micrófono. ¿El motivo? acusó al radical de dirigirse a Adorni tutéandolo.

Juliano, mientras, recordó: “Fui a Carzalo, en la ciudad de La Plata, de donde somos los dos, y saqué el traje en cuotas, porque el tiempo de la Argentina era otro y usted venía a dar vuelta la página”, disparó. “Cuando uno no puede explicar lo obvio, lo fácil, por ejemplo, de qué y cómo vivimos, no podés terminar con la casta. Usted no puede terminar con aquello que le prometió a la Argentina que era dar vuelta a la página”, agregó.

Al finalizar sus preguntas, Juliano se acercó a Adorni y le dejó un ejemplar de la Constitución Nacional.