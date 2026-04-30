Anses cuándo cobro: se confirmó el cronograma de pago de mayo 2026

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ANSES confirmó los calendarios de pagos de mayo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
De esta forma, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano dio a conocer el calendario completo para el mes que comienza.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:
• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
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• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8: 21 de mayo
• DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 11 de mayo
• DNI terminados en 1: 12 de mayo
• DNI terminados en 2: 13 de mayo
• DNI terminados en 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4: 15 de mayo
• DNI terminados en 5: 18 de mayo
• DNI terminados en 6: 19 de mayo
• DNI terminados en 7: 20 de mayo
• DNI terminados en 8: 21 de mayo
• DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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