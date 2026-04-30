Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

Anses cuándo cobro: se confirmó el cronograma de pago de mayo 2026

Anses cuándo cobro: se confirmó el cronograma de pago de mayo 2026
30 de Abril de 2026 | 12:08

Escuchar esta nota

ANSES confirmó los calendarios de pagos de mayo 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

De esta forma, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano dio a conocer el calendario completo para el mes que comienza. 

Anses: el cronograma de pago completo de mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

LE PUEDE INTERESAR

Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?

LE PUEDE INTERESAR

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo       

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar

VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte

Adorni en el Congreso | La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería de La Plata

VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”

Destacan investigación del Hospital San Martín

Estudiantes puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante Flamengo, un rival de alto nivel

"Pata" Pereyra evalúa apostar todo contra Argentinos o dosificar cargas
Últimas noticias de La Ciudad

Autorizan otro aumento de la tarifa del gas a partir de mañana en La Plata

Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el Día del Trabajador
Policiales
VIDEO.-Barrio Norte shockeado por el crimen de la comerciante: "Era una mujer muy trabajadora"
Conmoción en La Plata: hallaron sin vida a un hombre en su casa de Gonnet
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
“La verdad científica se impuso ante la mentira”
Espectáculos
Comenzó el rodaje de "El Sobrino", la nueva película de Damián Szifron con producción de Netflix
Los números: el rating de Gran Hermano es una caja de sorpresas
Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: llevaban 16 años juntos 
Intensa y sorpresiva noche en Gran Hermano: cómo quedó la placa de nominados
Convocado para la dulce espera: un futbolista de la Selección Argentina será papá
Deportes
La agenda de Franco Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1: horario de pruebas, clasificación y carreras
En Brasil hablan de "batalla campal" por el juego de Estudiantes ante Flamengo: "Dos jugadores merecían la roja"
Fernando Muslera, el héroe copero: "Respetaron la historia de Estudiantes"
Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar
Estudiantes puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante Flamengo, un rival de alto nivel
Información General
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla