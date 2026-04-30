Cirugías en riesgo en La Plata: anestesiólogos denuncian que la Provincia "adeuda el 100% de los haberes de 2026"
Cirugías en riesgo en La Plata: anestesiólogos denuncian que la Provincia "adeuda el 100% de los haberes de 2026"
Fernando Muslera, el héroe copero: "Respetaron la historia de Estudiantes"
Adorni en el Congreso | La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería de La Plata
LLEGARON A LA PLATA. Está la venta el álbum y figuritas del Mundial FIFA 2026: qué se sabe y dónde comprar
Denuncian que Israel mantiene "secuestrada" una flotilla integrada por el legislador platense Pablo Giachello
Reunión clave para destrabar el conflicto con los micros: ¿qué propondrá el Gobierno a las Cámaras del Transporte?
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El delito no pidió "turno" y golpeó "sin anestesia": simuló un dolor de muelas para asaltar a un dentista de La Plata
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el Día del Trabajador
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La Justicia garantiza la continuidad del "Vaca Muerta" del cobre
Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba que dispuso el Gobierno
El petróleo alcanza un nuevo récord ante la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: llevaban 16 años juntos
Intensa y sorpresiva noche en Gran Hermano: cómo quedó la placa de nominados
Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 30 de abril 2026
Jueves con amanecer de invierno y tarde primaveral: el tiempo para este finde largo
El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Frente de Izquierda (FIT) denunció que el legislador bonaerense Pablo Giachello, oriundo de La Plata, quien integra la Flotilla Global Samud en una misión humanitaria para llevar ayuda a Gaza, fue secuestrado por un barco de Israel en aguas internacionales a la altura de Grecia.
El Partido Obrero (PO), el espacio que representa Giachello en la Legislatura provincial y que forma parte del FIT, comunicó que la flotilla está integrada por "centenares de personas desarmadas" y afirmó que en este momento "está secuestrada con armas, lanchas y drones".
Asimismo, el PO aseguró que todos los integrantes de la misión se encuentran "incomunicados".
"Exigimos la inmediata liberación de Pablo Giachello y todos los secuestrados", manifestó la organización partidaria.
Giachello milita en la izquierda desde 2001. Antes de zarpar hacia Gaza destacó que "en la navegación cada miembro y participante colabora desde su lugar para el éxito de la misión, que llevar la ayuda humanitaria".
Como militante fue dirigente secundario en La Plata desde los 14 años. Luego presidió el Centro de Estudiantes de Artes en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y fue vicepresidente de la Federación Universitaria La Plata (FULP).
Posteriormente cumplió una destacada función militante y orgánica para el crecimiento del Partido Obrero en Neuquén y Río Negro, al tiempo que acompaño la lucha obrera ante los cierres y despidos en las fábricas del sur del país. Tembién se dedicó al periodismo, el análisis y la asesoría política. En tanto que, como dirigente, fue electo diputado de la provincia de Buenos Aires en representación de la coalición del FIT.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí