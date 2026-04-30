Denuncian que Israel mantiene "secuestrada" una flotilla integrada por el legislador platense Pablo Giachello

El Frente de Izquierda (FIT) denunció que el legislador bonaerense Pablo Giachello, oriundo de La Plata, quien integra la Flotilla Global Samud en una misión humanitaria para llevar ayuda a Gaza, fue secuestrado por un barco de Israel en aguas internacionales a la altura de Grecia.

El Partido Obrero (PO), el espacio que representa Giachello en la Legislatura provincial y que forma parte del FIT, comunicó que la flotilla está integrada por "centenares de personas desarmadas" y afirmó que en este momento "está secuestrada con armas, lanchas y drones".

Asimismo, el PO aseguró que todos los integrantes de la misión se encuentran "incomunicados".

"Exigimos la inmediata liberación de Pablo Giachello y todos los secuestrados", manifestó la organización partidaria.

Giachello milita en la izquierda desde 2001. Antes de zarpar hacia Gaza destacó que "en la navegación cada miembro y participante colabora desde su lugar para el éxito de la misión, que llevar la ayuda humanitaria".

Como militante fue dirigente secundario en La Plata desde los 14 años. Luego presidió el Centro de Estudiantes de Artes en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y fue vicepresidente de la Federación Universitaria La Plata (FULP).

Posteriormente cumplió una destacada función militante y orgánica para el crecimiento del Partido Obrero en Neuquén y Río Negro, al tiempo que acompaño la lucha obrera ante los cierres y despidos en las fábricas del sur del país. Tembién se dedicó al periodismo, el análisis y la asesoría política. En tanto que, como dirigente, fue electo diputado de la provincia de Buenos Aires en representación de la coalición del FIT.