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Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente

Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente

Foto: El Tribuno

30 de Abril de 2026 | 12:49

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En un contexto marcado por la creciente demanda de minerales estratégicos a nivel global, una científica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) planteó la necesidad de avanzar hacia un acuerdo social amplio que permita compatibilizar el desarrollo de la minería con el cuidado del ambiente. La propuesta pone el foco en la construcción de consensos como condición clave para garantizar la sostenibilidad de la actividad en el largo plazo.

La geóloga y doctora en Ciencias Naturales Silvia Irene Carrasquero remarcó que la discusión en torno a la minería no puede limitarse únicamente a su potencial económico o productivo, sino que debe incorporar una mirada integral que contemple las dimensiones sociales, ambientales e institucionales. En ese sentido, sostuvo que la actividad necesita legitimidad social para desarrollarse, y que esa legitimidad solo puede alcanzarse a través de acuerdos construidos de manera colectiva.

Durante su exposición que realizó en el marco del ciclo "Hablemos de lo que Viene" organizado por el diario El Tribuno de Salta, la especialista destacó el rol clave que tienen los minerales en la vida cotidiana y en las economías modernas. “Los minerales son esenciales para la vida”, afirmó, al tiempo que subrayó su presencia en múltiples industrias, especialmente en aquellas vinculadas con la transición energética y el desarrollo tecnológico.

En esa línea, mencionó la relevancia de recursos como el litio, el cobalto y el grafito, fundamentales para la producción de baterías, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía. Este escenario, explicó, está directamente relacionado con los cambios tecnológicos y las nuevas demandas globales.

Carrasquero también propuso una mirada histórica para entender cómo varía la importancia de los minerales según cada época. “La criticidad de los minerales cambia con el tiempo”, señaló, y ejemplificó con el proceso independentista liderado por José de San Martín, cuando materiales como el hierro, el cobre o el azufre eran considerados estratégicos para la fabricación de armas y suministros.

En la actualidad, explicó, el foco está puesto en los minerales necesarios para la transición energética, lo que abre una oportunidad para países con abundantes recursos naturales. En ese marco, destacó el potencial de la Argentina, que cuenta con importantes reservas de litio, níquel, cobalto y vanadio en distintas regiones.

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Sin embargo, advirtió que la disponibilidad de recursos no es suficiente por sí sola. “Tenemos todo dado para cuidar el ambiente”, afirmó, aunque aclaró que esto requiere “conciencia y responsabilidad compartida” por parte de todos los actores involucrados.

En ese sentido, insistió en que el desarrollo minero debe ajustarse a las normativas vigentes y a prácticas responsables en cada etapa del proceso. Además, remarcó la necesidad de una participación activa del Estado, las empresas, la comunidad científica, los trabajadores y la sociedad en general.

Para la especialista, el principal desafío es superar la dicotomía entre producción y protección ambiental. “El crecimiento de la minería no puede desligarse del cuidado del ambiente”, sostuvo, al plantear la necesidad de integrar ambas dimensiones en un mismo modelo de desarrollo.

El eje de su planteo quedó sintetizado en el llamado a construir consensos duraderos. “Hace falta un acuerdo social para la minería y el ambiente”, enfatizó, al advertir que en ese equilibrio se juega no solo el futuro de la actividad, sino también su aceptación por parte de la sociedad.

De esta manera, la propuesta de Carrasquero pone sobre la mesa un debate clave para el país: cómo aprovechar sus recursos minerales en un contexto de alta demanda global, sin perder de vista la necesidad de preservar el ambiente y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

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