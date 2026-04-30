La Justicia garantiza la continuidad del "Vaca Muerta" del cobre

La Justicia de San Juan habilitó la continuidad operativa del proyecto minero Vicuña y el Congreso nacional avanzó en iniciativas para fortalecer su marco legal, en un movimiento que consolida una inversión estimada en 18 mil millones de dólares.

El fallo desactivó intentos de frenar el desarrollo de la iniciativa y estableció que no existe impedimento legal para su avance, lo que marcó un punto de inflexión en el conflicto y garantizó su continuidad dentro del marco normativo vigente.

El proyecto es impulsado por una alianza entre las compañías BHP y Lundin, enfocada en la exploración y desarrollo de cobre en territorio sanjuanino, considerado uno de los distritos con mayor proyección a nivel global.

En ese contexto, desde la provincia se defendió la jurisdicción local al afirmar que “la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley Nº18.004 y la Constitución Nacional”.

Y se remarcó que “los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano”.

En paralelo, legisladores impulsaron en el Congreso proyectos orientados a brindar previsibilidad jurídica, evitar conflictos interjurisdiccionales y consolidar reglas claras para inversiones estratégicas. De esta manera, el proyecto Vicuña suma respaldo judicial, político e institucional, lo que transforma la discusión en un proceso encauzado por la ley y fortalece las condiciones para su desarrollo sostenido.