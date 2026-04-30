Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?

La aparición de un auto en plena Plaza Italia, que no era Tito, el vehículo de seguridad preventiva que se estrenara el año pasado, dio lugar a interrogantes entre los vecinos que esta mañana caminaban por el histórico espacio verde de 7 y 44.

A partir de averiguaciones de este medio, fuentes oficiales precisaron que un soldador se acercó con distintos elementos al centro de la plaza en el marco de las tareas de soldadura del monumento conocido como la Loba Capitolina, al que días atrás se le desprendió una de sus partes más representativas.

Días atrás algunos vecinos detectaron que a la obra le faltaba una de sus piezas inferiores, lo que dio lugar a conjeturas sobre un posible robo o rotura. Sin embargo desde la Comuna aclararon que se produjo un desprendimiento ocurrido cuando un niño se acercó a la escultura y que la pieza fue retirada para repararla y reintegrarla a la obra.

Así sucedió que este jueves el soldador a cargo de las tareas se acercó con equipamiento a la plaza a fin de avanzar en la restitución de la obra.

La Loba Capitolina en una iniciativa conjunta entre el Municipio y la comunidad italiana. En concreto representa a la Loba Luperca, símbolo máximo de la fundación de Roma. La obra, que muestra a los gemelos Rómulo y Remo junto a su protectora, se integra al patrimonio platense como un gesto de hermandad cultural desde su presentación en agosto de 2025.

Esta versión local de la famosa pieza de los Museos Capitolinos de Italia -donde históricamente se sumaron las figuras de los niños al diseño original- se sitúa ahora en el cuadrante sur del parque. La réplica descansa sobre un pedestal diseñado a medida, jerarquizando este nuevo punto de interés en el trazado de la ciudad.