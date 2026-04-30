Mañana no se realizará la recolección de residuos

En el marco del Día del Trabajador, mañana no habrá recolección de residuos y el transporte público circulará con frecuencias de feriado.

Según informó la Municipalidad de La Plata habrá un esquema especial de servicios.

Según informó la Comuna, no habrá recolección de residuos, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura, mientras que el transporte público municipal circulará con cronograma de feriados (lineas Norte, Sur, Este y Oeste, 506, 508, 520 y 561).

Por otro lado, el Estacionamiento Medido no se aplicará mañana, aunque el Municipio sí llevará adelante sus habituales inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal cerrará tanto el viernes como el sábado.

Asimismo, los Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS) tendrán a disposición guardias de enfermería y el SAME (línea 107) trabajará como lo hace usualmente.

En tanto, el cementerio municipal, por su parte, contará con una guardia de 8 a 12 en la administración y estará abierto al público de 8 a 15.

Mientras que el Mercado Bonaerense Fijo La Plata (en el Mercado Regional) estará cerrado, informó la Comuna.

En relación a las actividades de esparcimiento, la Municipalidad de La Plata informó que la República de los Niños recibirá en Gonnet al público de 7 a 22 y el Parque Ecológico Municipal lo hará de 7 a 21.