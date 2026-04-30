Un trágico episodio generó consternación este jueves en la localidad de Gonnet, donde un hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda.

Según informaron fuentes en el lugar en exclusiva a EL DÍA, vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras advertir la presencia de una persona tendida en el interior del inmueble. Minutos después arribaron médicos del SAME, quienes constataron el fallecimiento.

El hecho causó impacto entre los frentistas de la zona, quienes siguieron con preocupación el despliegue de los equipos de asistencia y personal que trabajó en el lugar.

Por estas horas, se investigan las circunstancias del suceso como un "suicidio", mientras se aguardaban las actuaciones correspondientes para determinar con precisión lo ocurrido.

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Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil, es importante saber que hay ayuda disponible. En Argentina se puede contactar de forma gratuita al 135 (desde Capital y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 desde todo el país.