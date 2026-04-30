Cuadernos: José López declaró que “nunca integré una asociación ilícita”

El ex secretario de Obras Públicas José López declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº7 en lo que marcó el final de las indagatorias, por lo que ahora se dará inicio a la ronda de 43 testimonios planificada en esta nueva etapa.

Durante la declaración de hoy, que se extendió alrededor de una hora, dijo que "no conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto", afirmó que "nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita" y que había sido convocado para "conformar un gobierno legítimo elegido por el pueblo".

Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una “reparación integral” para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

En esta etapa, que continuará en mayo, serán convocados para dar testimonio varios periodistas que participaron en la investigación inicial y ex funcionarios y allegados de los principales acusados.

Por el momento, el Tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate.