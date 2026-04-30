Reunión clave para destrabar el conflicto con los micros: ¿qué propondrá el Gobierno a las Cámaras del Transporte?

La reducción de las frecuencias de los micros en La Plata complica cada vez más a los platenses, que se las rebuscan todos los días para llegar a horario. Hoy ese objetivo se transformó en una misión casi imposible.

En ese marco este jueves será un día clave para intentar destrabar el conflicto que no sólo afecta a los pasajeros de nuestra ciudad, sino también a los de todo el AMBA, ya que el secretario de Transportes, Mariano Plencovich, recibirá a las cámaras empresariales que nuclean a los dueños de las empresas de colectivos, quienes se declararon en estado de emergencia en reclamo de atrasos en el pago de subsidios y actualización de montos. Además amenazaron con volver a reducir la frecuencia como medida de protesta, como hicieron hace unas semanas cuando el recorte llegó al 40% (hoy en nuestra región ronda entre el 10 y el 15%).

Una de las opciones que baraja el gobierno es habilitar una suba del boleto superior al 5,4% que regirá desde el lunes próximo, por aplicación automática de la fórmula que ajuste por la inflación del mes anterior (3,4% en marzo) más el 2%. Pero esa medida, que requiere el OK de Luis Caputo, implicaría una mayor presión sobre los precios en un contexto en el que el Gobierno busca volver a una senda decreciente en el Índice de Precios al Consumidor.

Pero además, el Ejecutivo decide en un delicado equilibrio entre la ecuación económica y el humor de los usuarios, ya afectado por la reducción de frecuencias de comienzos de mes, que generó larguísimas esperas en las paradas y viajes que, por lo tanto, duraron en total mucho más tiempo y se realizaron en unidades colmadas de pasajeros que, muchas veces, provoca que sigan de largo.

CÓMO QUEDARÍAN LAS TARIFAS

Como informó EL DIA, se anticipó que en La Plata, Berisso y Ensenada el aumento del boleto sería de un 11 por ciento. El esquema de tarifas con SUBE registrada sería el siguiente : el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $948,91 a $1.053,29; el de 3 a 6 kilómetros (el más usado), de $1.035,90 a $1.149,85; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.120,94 a $1.244,24; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.200,46 a $1.332,51; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $1.266,73 a $1.406,07.

Para quienes tienen SUBE sin nominalizar, los valores serían más elevados: de 0 a 3 kilómetros pasará de $1.508,77 a $1.674,73; el de 3 a 6 kilómetros, de $1.647,08 a $1.828,26; el de 6 a 12 kilómetros, de $1.782,30 a $1.978,35; el de 12 a 27 kilómetros, de $1.908,72 a $2.118,68; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $2.014,10 a $2.235,65.

Para la tarifa social regirían los siguientes incrementos: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $427,01 a $473,98; el de 3 a 6 kilómetros, de $466,15 a $517,43; el de 6 a 12 kilómetros, de $504,42 a $559,91; el de 12 a 27 kilómetros, de $540,20 a $599,62; y para distancias mayores a 27 kilómetros, de $570,03 a $632,73.

Como se viene informando, la fórmula de aumentos mensuales suma, desde mayo, un componente extra para compensar el aumento del gasoil. Este punto fue clave en el conflicto entre las empresas de transporte y los gobiernos de la Nación y la Provincia, que podría mantenerse debido a la constante suba del combustible.

No es la primera vez que se establece un incremento extraordinario. En diciembre y marzo ya se sumaron subas adicionales del 10 por ciento. El objetivo fue mejorar los ingresos del sistema frente al incremento de los costos operativos, como el combustible, el mantenimiento de las unidades, el aguinaldo y las variaciones del tipo de cambio, además de reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias.

Desde el Ministerio de Transporte Provincial se indicó a este diario que “se hizo una actualización tarifaria responsable: el gasoil subió cerca del 23 por ciento, pero su impacto real en costos es menor, por eso el boleto se ajustó en el 11 por ciento”. A la vez, se sostuvo que están “al día” con las compañías, que reciben entre 78 mil y 80 mil millones de pesos por mes en subsidios. Otro segmento lo debe pagar el Gobierno Nacional.

Lo cierto es que el Gobierno Provincial convocó a una instancia de Consulta Ciudadana para el próximo lunes, dirigida a usuarios del transporte público automotor urbano y suburbano de jurisdicción provincial, así como de los servicios que conectan La Plata, Berisso y Ensenada, para analizar y adecuar las tarifas del sistema de colectivos.

Pero el día clave será hoy, cuando las cámaras empresarias se reúnan con autoridades nacionales en un contexto donde esta semana el sector se declaró en “estado de emergencia” ante la persistente indefinición sobre la cobertura de los costos esenciales para la prestación del servicio. Por lo tanto, las cámaras esperan recibir hoy respuestas “concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad.

En la previa de una reunión clave entre las cámaras empresarias y el gobierno nacional, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires dio cuenta del deterioro del sistema de ómnibus en el Área Metropolitana (AMBA), donde en seis años la cantidad de unidades en circulación son 2.500 menos pero a la vez el pasaje aumentó un 1.200%.

Un deterioro que viene de hace años

En ese sentido, el informe de la UBA da cuenta de un deterioro concreto del sistema, pero que no comenzó ahora, sino que ubica en 2019. Uno de los indicadores de ese trabajo marca que en noviembre de ese año circulaban 19.348 micros en el AMBA, pero que las unidades bajaron a 18.639 en octubre de 2023, luego a 17.731 un mes después y finalmente a 16.989 en marzo de 2026, unos 2.500 menos. Eso ya es un impacto importante: un recorte del orden del 12%.

Otro dato importante es que en el mismo lapso de algo más de seis años, el boleto mínimo registró un incremento de más del 1.200%, incluso en un contexto en el que las empresas continuaron recibiendo subsidios, aunque con recortes y demoras en los pagos.

El trabajo advierte sobre la complejidad en la administración de esos subsidios, que se reparten entre Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad y concluye en que esa superposición de responsabilidades genera desajustes que terminan afectando la eficiencia del sistema.

El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el sistema atraviesa un deterioro sostenido en su calidad y que la situación se agravó especialmente por el aumento del precio del combustible, producto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Afirma que los mayores costos no fueron compensados ni con subsidios ni con ajustes tarifarios inmediatos. Y asimismo que se acumuló desde entonces deuda, particularmente debida al subsidio social destinado a jubilados, que ya ronda los 80 mil millones de pesos.