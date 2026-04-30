LLEGARON A LA PLATA. Está la venta el álbum y figuritas del Mundial FIFA 2026: qué se sabe y dónde comprar

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El furor por el Mundial ya se siente en La Plata. El álbum y las figuritas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzaron a venderse en La Plata y en todo el país y, en pocas horas, generaron consultas constantes y hoy ya faltantes en varios puntos de venta.
Con precios que van de los 2 mil a 2.500 pesos por paquete de figuritas, el álbum cuesta alrededor de 15 mil pesos en su versión de tapa blanda y cerca de 25 mil en tapa dura. La demanda fue tan alta que muchos comercios se quedaron sin stock en el primer día.
Algunos lograron conseguir el álbum en el arranque, pero este miércoles ya era difícil encontrarlo de manera presencial. Otros optaron por comprarlo a través de aplicaciones, según supo averiguar EL DÍA, donde incluso se ofreció de forma gratuita mediante promociones (Pedidos Ya, pero agregando productos), mientras que varios recurrieron a plataformas de venta online (Mercado Libre) para asegurarse el producto, con entregas previstas para mediados de mayo.
“Están ansiosos todos”, resumió un comerciante durante una recorrida realizada por El Día, reflejando el clima que se vive entre chicos, grandes, canillitas y vendedores.
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En los mayoristas de 2 y 43 y de 4 entre 43 y 44 esperan la llegada de nuevos ejemplares, mientras que en la zona de 8 y 44, por el momento, solo se consiguen figuritas.
Según le confirmaron a EL DÍA en exclusiva, al mediodía llegarán los camiones para abastecer a los mayoristas platenses.
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