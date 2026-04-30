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Cirugías en riesgo en La Plata: anestesiólogos denuncian que la Provincia "adeuda el 100% de los haberes de 2026"

Cirugías en riesgo en La Plata: anestesiólogos denuncian que la Provincia "adeuda el 100% de los haberes de 2026"
30 de Abril de 2026 | 08:23

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La Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) denunció la deuda que mantiene el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con los profesionales del sector. En ese marco de reclamo y bajo el lema de que "sin anestesiólogos no hay cirugías", la entidad informó que "hasta el momento se garantizan las guardias, partos y operaciones de urgencia en los hospitales públicos". 

Según un comunicado institucional, los anestesiólogos de la Región llegan al Día del Trabajador con una acumulación de haberes impagos que pone en jaque la sostenibilidad de su labor. 

La entidad reportó que el Estado provincial aún adeuda el 50% de los honorarios correspondientes a diciembre de 2025. En tanto que respecto de enero y febrero de 2026, la deuda es del 100%. 

"Los profesionales trabajaron durante todo el primer bimestre del año sin haber recibido liquidación alguna hasta la fecha", subrayó la SPA.

En tanto, el reclamo también incluye a la obra social IOMA. "La obra social no actualiza los valores de los honorarios desde octubre de 2025, lo que implica medio año de desfasaje frente a la inflación", denunciaron.

Desde la SPA advierten que esta problemática excede lo estrictamente económico para convertirse en una "deuda con la seguridad del paciente". 

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Además, afirman que “la falta de pago sistemática genera un riesgo real de éxodo de especialistas hacia otras provincias o el sector privado, lo que podría derivar en quirófanos sin cobertura anestésica”. 

"Un sistema que no remunera a tiempo a sus especialistas críticos acumula riesgo real", señala el documento, subrayando que la atención hospitalaria actual se sostiene sobre el compromiso de médicos que asisten a sus puestos sin certeza de cobro. 

“A pesar del conflicto, los anestesiólogos no han abandonado sus funciones en las áreas críticas, como cirugías oncológicas y emergencias”, aseguraron en la entidad profesional. 

Sin embargo, desde la SPA son tajantes: “Esta continuidad no debe leerse como normalidad, sino como una vocación de la que el Estado está abusando sistemáticamente".

El comunicado concluye con una exigencia directa al Gobierno provincial: la liquidación inmediata de la deuda acumulada como condición indispensable para sostener el funcionamiento de una salud pública que hoy, según denuncian, es una "señal de alarma" para toda la ciudadanía.

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