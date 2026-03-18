La Reserva dejó el invicto en Junín: 2-0 con Sarmiento

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Gimnasia perdió ayer el invicto en el Torneo Proyección Apertura. La derrota 2-0 ante Sarmiento en un mal partido del equipo de Ariel Pereyra, que no pudo mantener el rendimiento de jornadas anteriores, con varios cambios en la formación, entre ellos el debut del ex River, Lautaro Díaz.
A los tres minutos del complemento Brandon Sánchez abrió la cuenta para el local tras definir en elñ segundo palo ante la salida del arquero Ayala. Sobre los 17 minutos, Juan Caviglia marcó el segundo de penal, tras una in fracción cometida por Jeremías Langa. El el Lobo debutó el ex River lautaro Díaz.
El equipo albiazul comenzó el encuentro con Agustín Ayala; Benjamín García, Jeremías Langa, Federico Pendas, Mariano Ojeda (J. Rodríguez); Francesco Paradela, Nehemías González (N. Sánchez), Lautaro Díaz (B. Panaro); Santino López García (D. Álvarez), Francisco Ballesteros, Brian Croce. (R. Nagavonsky)
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