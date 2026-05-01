Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata nucleados en el gremio ADULP continuaban con el tercer gran paro de una semana en lo que va del ciclo lectivo. La medida de fuerza proseguirá este sábado y de esa forma la cantidad de días sin clases, sumada a algunos feriados que hubo en el medio, se aproxima a un mes apenas transcurrido la mitad del cuatrimestre.

De esa forma se cumple con lo advertido por la CONADU -la comisión gremial de los educadores a nivel nacional- en el mes de febrero cuando señaló que el cuatrimestre estaba en peligro.

Desde comienzo del año a esta parte nada cambió con respecto al reclamo al gobierno nacional por la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, la mejora de las condiciones salariales para los docentes y nodocentes y mayor financiamiento para sostener becas, programas, investigaciones e infraestructura en las casas de altos estudios del país.

El conflicto se agravó por las intenciones del Gobierno no sólo de no poner en vigencia la reciente legislación sancionada por el Congreso, sino de avanzar en una modificación de la que no se tienen detalles pero que al calor de la puja incrementa las diferencias de base entre las partes.

Con esas consignas el sector docente se apresta para las próximas medidas de fuerza, que consistirán en un paro y en la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previstas para el martes 12 de mayo. Mientras tanto, se evalúan nuevos pasos a seguir en el marco del plan de lucha.

Nuevo paro y Marcha Federal

Mientras el tercer parate del año sigue en marcha, el gremio ADULP comunicó que "nuestra organización sindical está promediando una semana de paro por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, paritarias libres y la recuperación del salario".

Y anticipó que "la próxima medida de fuerza será el paro y marcha federal del martes 12 de mayo, junto a toda la comunidad universitaria nacional, para exigirle al Gobierno que cumpla la ley".

En este sentido, convocaron "a toda la sociedad a acompañar el reclamo por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia argentinas".

Por su parte, la FULP convocó a la "4º Marcha Federal Universitaria". "A 182 días de que Milei incumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada dos veces por el Congreso, volvemos a llenar las calles en defensa de la universidad pública", enunció la federación universitaria.

"Marchemos para exigir que se cumpla la ley y exigir más presupuesto para nuestras universidades, aumentos salariales para nuestros docentes, nodocentes y trabajadores de la universidad, y más y mejores becas estudiantiles", expresó.